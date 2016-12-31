石牆守護著的家：擁有大工作室的溫馨鄉下住宅

有什麼比能夠不用出門就能在家工作更理想的狀態呢？而如果這樣的家是棲身在愜意的鄉間中，是不是更是錦上添花？今天的點子簿要帶你來到韓國的鄉下，欣賞一間結合了大工作室以及溫馨居家空間的住宅。

這間房子不但能讓屋主在家就能工作，寬敞的戶外空間更是讓人們非常稱羨！以混凝土搭建而成的房子外觀結合了傳統的屋頂以及現代的方壯線條，簡單的白與灰在綠意中更顯突出，卻不突兀。

一起來去鄉下，欣賞這間房子吧！