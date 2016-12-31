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石牆守護著的家：擁有大工作室的溫馨鄉下住宅

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도곡리 주택, 위드하임 Withheim 위드하임 Withheim 現代廚房設計點子、靈感&圖片
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有什麼比能夠不用出門就能在家工作更理想的狀態呢？而如果這樣的家是棲身在愜意的鄉間中，是不是更是錦上添花？今天的點子簿要帶你來到韓國的鄉下，欣賞一間結合了大工作室以及溫馨居家空間的住宅。

這間房子不但能讓屋主在家就能工作，寬敞的戶外空間更是讓人們非常稱羨！以混凝土搭建而成的房子外觀結合了傳統的屋頂以及現代的方壯線條，簡單的白與灰在綠意中更顯突出，卻不突兀。

一起來去鄉下，欣賞這間房子吧！

大庭院

도곡리 주택, 위드하임 Withheim 위드하임 Withheim 庭院
위드하임 Withheim

도곡리 주택

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위드하임 Withheim
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被高大的樹木所包夾的房子外頭有著大面積的庭院，隨意的綠色草坪上鋪上了石頭的步道，呼應質樸的鄉間風情。

白與灰

도곡리 주택, 위드하임 Withheim 위드하임 Withheim 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 White
위드하임 Withheim

도곡리 주택

위드하임 Withheim
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接著讓我們好好地欣賞這個家的結構以及用色，白與灰是主要的色系，顏色分佈的方式十分有設計感，勾勒出房子的層次。二樓的屋頂是傳統的山形狀，而牆面上的數個窗戶以垂直以及水平的長方形遍佈於各處，是來自於現代的元素。

階梯

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위드하임 Withheim

도곡리 주택

위드하임 Withheim
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這個家設計了兩個大門，除了一樓外，上了階梯後可以通往二樓的大門。一樓門前的空地寬敞，因此可以作為車庫使用。

工作室

도곡리 주택, 위드하임 Withheim 위드하임 Withheim 視聽室
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도곡리 주택

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위드하임 Withheim
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設計師為了屋主規劃了大面積的工作室，並且利用天花板的高度打造了一個小閣樓。室內的建材以混凝土結合木頭，因此將冷暖調完美地融合在一塊。

工作室 2

도곡리 주택, 위드하임 Withheim 위드하임 Withheim 視聽室
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도곡리 주택

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從這張圖片中更可以感受到工作室的大小，足夠的白光讓屋主工作時能夠更有效率。

窗戶

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도곡리 주택

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這張圖能讓你好好欣賞到長方形窗戶的美麗線條。

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起居空間

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도곡리 주택

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起居空間採取開放式的設計，復古的傢俱混搭在一塊顯得隨性自在，且更有個性。大片的落地窗連結著戶外的草坪，讓室內明亮，而居住的人也能隨時感受戶外的變化。

餐廳與廚房

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위드하임 Withheim

도곡리 주택

위드하임 Withheim
위드하임 Withheim
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餐廳與廚房也是開放式的設計，沒有牆面阻隔讓空間感更足，家人間也更為親密。L 形的廚房則讓料理的人能夠更上手。

臥室

도곡리 주택, 위드하임 Withheim 위드하임 Withheim 臥室
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도곡리 주택

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最後我們要看的是臥室。白色的空間裡沒有過多的裝飾，讓人可以更平和地休息。多面的窗戶讓臥室裡面洋溢著自然光。

在這樣的家裡，應該工作與生活都能快樂順利吧？！

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