磚頭是具有獨特魅力的建材，雖然台灣有許多古早時候的房子常以磚頭打造而成，因此或許會讓你覺得過於有鄉土味，但是局部使用紅磚其實可以讓你的家更美麗、更有獨特的風味。
這次的點子簿要介紹 11 間讓你體會磚頭魅力的美麗住家，你會發現磚頭其實可以十分現代時尚！一起來瞧瞧吧！
在第一個範例中，我們可以看到與木材、混凝土、綠色植物混搭的磚牆。由於設計師只將部分牆面用上磚頭，因此鄉村感不會太重，柔和的顏色也讓人感到耳目一新。
這間房子的設計師利用了不同色階的磚頭，搭配上長方型的獨特窗戶，讓房子的外觀充滿現代設計感。磚頭的顏色以及紅與綠形成了十分有趣且強烈的對比。
在這間房子裡面，專家利用磚頭打造出有圓弧狀的牆面，中間簍空的方格十分有趣，也能讓光線進駐。除此之外，搭配上竹子這樣的素材厚層次更加豐富。
這是個十分有現代設計感的範例，玻璃、鋼這些素材與磚牆結合後，淡化了磚頭的鄉村感，整個入口處顯得更為時尚。
你眼前的這個家是混搭木材以及磚頭的美好範例。兩者的色調雖相像，但是不一樣的紋路讓房子的外觀更有層次，這樣的設計讓人遠近看會產生不一樣的驚喜。
圖中圓形的拱門是不是讓你想到一些公園內的設計呢？美麗的磚頭以及灰色混凝土在色系上是非常和諧的搭配，再加上粉藍色的鐵欄杆後，更顯得柔和。
如果你喜歡十分簡約且充滿現代感的設計，那麼你可以參考這間房子將紅磚用上部分牆面的手法。紅磚與白色以及灰色混凝土搭配之下毫無鄉土感，非常高明！
雖然磚頭會讓人感覺到較為生硬，但是其實也可以砌成有弧度的造型。
這面紅磚牆上開了許多方狀的空格，減低了紅磚可能會造成的壓迫感，是非常有趣味且聰明的設計手法。
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