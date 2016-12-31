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11 間讓你體會磚頭魅力的美麗住家

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Casa E-171, ELVARQUITECTOS ELVARQUITECTOS 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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磚頭是具有獨特魅力的建材，雖然台灣有許多古早時候的房子常以磚頭打造而成，因此或許會讓你覺得過於有鄉土味，但是局部使用紅磚其實可以讓你的家更美麗、更有獨特的風味。

這次的點子簿要介紹 11 間讓你體會磚頭魅力的美麗住家，你會發現磚頭其實可以十分現代時尚！一起來瞧瞧吧！

1. 混搭混凝土

Casa em Itu, Mellani Fotografias Mellani Fotografias 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Mellani Fotografias

Casa em Itu

Mellani Fotografias
Mellani Fotografias
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在第一個範例中，我們可以看到與木材、混凝土、綠色植物混搭的磚牆。由於設計師只將部分牆面用上磚頭，因此鄉村感不會太重，柔和的顏色也讓人感到耳目一新。

2. 不同的色階

Vienda Salsipuedes, Cordoba, Q R Arquitectura Q R Arquitectura 房子 磚塊
Q R Arquitectura

Q R Arquitectura
Q R Arquitectura
Q R Arquitectura

這間房子的設計師利用了不同色階的磚頭，搭配上長方型的獨特窗戶，讓房子的外觀充滿現代設計感。磚頭的顏色以及紅與綠形成了十分有趣且強烈的對比。

3. 竹子以及磚頭

Brick House, Wada, iSTUDIO Architecture iSTUDIO Architecture 熱帶式走廊，走廊和樓梯
iSTUDIO Architecture

iSTUDIO Architecture
iSTUDIO Architecture
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在這間房子裡面，專家利用磚頭打造出有圓弧狀的牆面，中間簍空的方格十分有趣，也能讓光線進駐。除此之外，搭配上竹子這樣的素材厚層次更加豐富。

4. 仿石磚

El antes y después de una vivienda en Sevilla, Dogares Dogares
Dogares

Dogares
Dogares
Dogares

這間子與其它房子不一樣的地方是它所使用的並非是真正的磚頭，而是使用仿石磚的素材。

5. 現代感的設計

Reforma de vivienda en el Arenal, Sevilla, Ardes Arquitectos Ardes Arquitectos 玄關、走廊與階梯階梯
Ardes Arquitectos

Ardes Arquitectos
Ardes Arquitectos
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這是個十分有現代設計感的範例，玻璃、鋼這些素材與磚牆結合後，淡化了磚頭的鄉村感，整個入口處顯得更為時尚。

6. 木頭與磚頭

CASA ILHA DE CAMPO EM ITUPEVA – HOSPEDES, Eduardo Novaes Arquitetura e Urbanismo Ltda. Eduardo Novaes Arquitetura e Urbanismo Ltda. 房子
Eduardo Novaes Arquitetura e Urbanismo Ltda.

Eduardo Novaes Arquitetura e Urbanismo Ltda.
Eduardo Novaes Arquitetura e Urbanismo Ltda.
Eduardo Novaes Arquitetura e Urbanismo Ltda.

你眼前的這個家是混搭木材以及磚頭的美好範例。兩者的色調雖相像，但是不一樣的紋路讓房子的外觀更有層次，這樣的設計讓人遠近看會產生不一樣的驚喜。

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7. 搭配藍色鐵欄杆

CASA HATCH , Venezuela., OMAR SEIJAS, ARQUITECTO OMAR SEIJAS, ARQUITECTO 房子
OMAR SEIJAS, ARQUITECTO

OMAR SEIJAS, ARQUITECTO
OMAR SEIJAS, ARQUITECTO
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圖中圓形的拱門是不是讓你想到一些公園內的設計呢？美麗的磚頭以及灰色混凝土在色系上是非常和諧的搭配，再加上粉藍色的鐵欄杆後，更顯得柔和。

8. 局部使用磚頭

Casa E-171, ELVARQUITECTOS ELVARQUITECTOS 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
ELVARQUITECTOS

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如果你喜歡十分簡約且充滿現代感的設計，那麼你可以參考這間房子將紅磚用上部分牆面的手法。紅磚與白色以及灰色混凝土搭配之下毫無鄉土感，非常高明！

9. 家中的牆面

homify 鄉村風格的走廊，走廊和樓梯
homify

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除了外觀之外，家裡的牆面也可以用上紅磚。這間房子內以木頭作為主素材，在某些牆面用上磚頭，更有情調。

10. 圓弧的牆面

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iSTUDIO Architecture

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雖然磚頭會讓人感覺到較為生硬，但是其實也可以砌成有弧度的造型。

11. 方狀空格

Casa Habiaga-Morel, punto2 punto2 牆面
punto2

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這面紅磚牆上開了許多方狀的空格，減低了紅磚可能會造成的壓迫感，是非常有趣味且聰明的設計手法。

延伸閱讀：15 個讓你眼前為之一亮的房子外觀

沁藍色的混凝土住宅：現代時尚的海濱生活
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