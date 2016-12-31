磚頭是具有獨特魅力的建材，雖然台灣有許多古早時候的房子常以磚頭打造而成，因此或許會讓你覺得過於有鄉土味，但是局部使用紅磚其實可以讓你的家更美麗、更有獨特的風味。

這次的點子簿要介紹 11 間讓你體會磚頭魅力的美麗住家，你會發現磚頭其實可以十分現代時尚！一起來瞧瞧吧！