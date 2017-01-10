滑動的藝術: 推拉門優缺點大解析

推拉門的起源來自中國，之後隨著中國文化傳至朝鮮及日本，起初的推拉門設計大部分應用在臥室或衣櫃，但隨著時代進步，對於空間利用的考量上，推拉門已經成為室內設計上的一種趨勢。推拉門種類可以大致分為三種:平貼式推拉門、暗嵌式推拉門、多軌推拉門。每種推拉門都有不一樣的特性，這次點子簿就想針對推拉門的優缺點來做些分析，讓我們在選擇這類型的設計時，能夠更得心應手。

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