滑動的藝術: 推拉門優缺點大解析

推拉門的起源來自中國，之後隨著中國文化傳至朝鮮及日本，起初的推拉門設計大部分應用在臥室或衣櫃，但隨著時代進步，對於空間利用的考量上，推拉門已經成為室內設計上的一種趨勢。推拉門種類可以大致分為三種:平貼式推拉門、暗嵌式推拉門、多軌推拉門。每種推拉門都有不一樣的特性，這次點子簿就想針對推拉門的優缺點來做些分析，讓我們在選擇這類型的設計時，能夠更得心應手。
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推拉門的設計除了讓出入口更整齊外，隔間上也顯得較為彈性，就圖片上而言，露臺的空間可以藉由推拉門而成為室內空間的延伸，在整體的運用下可以有更多選擇。
在空間的利用上，使用透明玻璃的推拉門不僅可以讓各部分的機能空間能夠有彈性的出區隔外，在採光上面也是相當棒的設計，而這種平貼式的推拉門設計，完全不用擔心空間受到門片開闔的影響，讓空間中的坪數能更有效的被利用。
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利用暗嵌式的推拉門，甚至可以輕易地擁有這樣開放式的大空間，而在享受完這樣的開放式空間後，也能夠不費力的利用推拉門再還給自己一個隱密的私人居所。
無論是透光性強的推拉門或是不透光的推拉門，對空間都能夠造成豐富的視覺效果。若使用與牆面為同材質的推拉門，在關上時就如同一面牆，讓空間做出區隔，一打開就可將所有隔間變成連續性的空間；推拉門的設計同時也能夠讓光與氣流自在的在空間裡流動，而且操作起來一點兒都不費力。
推拉門的優點雖有很多，但還是有些我們還是不得不正視的狀況，像在打掃清潔上面，推拉門就較不易清掃，尤其是暗嵌式推拉門，將門嵌於牆壁內，內部的牆壁幾乎是無法清理的；而當推拉門軌道出現故障，在維修上面更是一大問題。