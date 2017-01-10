你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

滑動的藝術: 推拉門優缺點大解析

Yungshun Lee Yungshun Lee
Maßgefertigte Schiebetüren & Raumteiler, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH 廚房
Loading admin actions …

推拉門的起源來自中國，之後隨著中國文化傳至朝鮮及日本，起初的推拉門設計大部分應用在臥室或衣櫃，但隨著時代進步，對於空間利用的考量上，推拉門已經成為室內設計上的一種趨勢。推拉門種類可以大致分為三種:平貼式推拉門、暗嵌式推拉門、多軌推拉門。每種推拉門都有不一樣的特性，這次點子簿就想針對推拉門的優缺點來做些分析，讓我們在選擇這類型的設計時，能夠更得心應手。

對於門的設計有興趣，你也可以看看:15 個整條街的人都會驚嘆的大門

優點一: 整齊的門面

COURT YARD from LVING ROOM FURUKAWA DESIGN OFFICE 庭院
FURUKAWA DESIGN OFFICE

COURT YARD from LVING ROOM

FURUKAWA DESIGN OFFICE
FURUKAWA DESIGN OFFICE
FURUKAWA DESIGN OFFICE

推拉門的設計除了讓出入口更整齊外，隔間上也顯得較為彈性，就圖片上而言，露臺的空間可以藉由推拉門而成為室內空間的延伸，在整體的運用下可以有更多選擇。

優點二: 複合式的機能空間

Maßgefertigte Schiebetüren & Raumteiler, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH 廚房
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

在空間的利用上，使用透明玻璃的推拉門不僅可以讓各部分的機能空間能夠有彈性的出區隔外，在採光上面也是相當棒的設計，而這種平貼式的推拉門設計，完全不用擔心空間受到門片開闔的影響，讓空間中的坪數能更有效的被利用。

你也想設計這樣方便的門嗎?我們的設計師可以幫你喔!

優點三: 擁有開放式空間

白鷹の家／SNOW LIGHT HOUSE, アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所 アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所

アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所
アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所
アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所

利用暗嵌式的推拉門，甚至可以輕易地擁有這樣開放式的大空間，而在享受完這樣的開放式空間後，也能夠不費力的利用推拉門再還給自己一個隱密的私人居所。

優點四: 豐富的視覺效果

近江八幡の家（車椅子生活者のための平屋住宅）, タクタク／クニヤス建築設計 タクタク／クニヤス建築設計 現代浴室設計點子、靈感&圖片
タクタク／クニヤス建築設計

タクタク／クニヤス建築設計
タクタク／クニヤス建築設計
タクタク／クニヤス建築設計

無論是透光性強的推拉門或是不透光的推拉門，對空間都能夠造成豐富的視覺效果。若使用與牆面為同材質的推拉門，在關上時就如同一面牆，讓空間做出區隔，一打開就可將所有隔間變成連續性的空間；推拉門的設計同時也能夠讓光與氣流自在的在空間裡流動，而且操作起來一點兒都不費力。

缺點一: 打掃維修不易

Villa Gran Atlantico, Lukas Palik Fotografie Lukas Palik Fotografie 窗戶
Lukas Palik Fotografie

Lukas Palik Fotografie
Lukas Palik Fotografie
Lukas Palik Fotografie

推拉門的優點雖有很多，但還是有些我們還是不得不正視的狀況，像在打掃清潔上面，推拉門就較不易清掃，尤其是暗嵌式推拉門，將門嵌於牆壁內，內部的牆壁幾乎是無法清理的；而當推拉門軌道出現故障，在維修上面更是一大問題。

缺點二: 隔音效果、氣密性均不良

homify 窗戶與門門
homify

homify
homify
homify

當我們享受推拉門擁有較棒的透氣性時，就必須負擔其隔音效果跟氣密性不佳的問題。設置在廚房的推拉門，其實在阻絕油煙的效果上就不是很好。

在分析了推拉門的基本優缺點後，對於你在隔間上的選擇，想必又會有更深入的想法。想看更多關於門的設計，你也可以看看這裡

挑高的平房: 讓人放鬆享受退休好生活的質樸空間
你有發現更多推拉門的優缺點嗎?歡迎跟我們分享喔!

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了