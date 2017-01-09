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開放式平房！5個強化家中與戶外連結的好點子

Tarsier Tarsier
中庭のある木の家, 石井智子/美建設計事務所 石井智子/美建設計事務所 客廳
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如果你要建一間平房的話，你最重視的地方是什麼呢？在日本，很多人都非常重視室內跟戶外空間的連接，室內和屋外的延續感可以大大提升生活的空間。只要跟外界的連繋做好，室內的空間就可無限延伸到屋外，讓空間感大增。除此之外，即使身在室內，也會有置身於戶外的錯覺。

已經受夠了被各種人事物包夾緊逼的你，千萬不要錯過這個點子簿哦。趕快看看 5 個加強你家和外界的緊密連結的好點子吧！

1. 開放式的設計

森林公園の家, HAN環境・建築設計事務所 HAN環境・建築設計事務所 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 木頭 Wood effect
HAN環境・建築設計事務所

HAN環境・建築設計事務所
HAN環境・建築設計事務所
HAN環境・建築設計事務所

HAN環境・建築設計事務所設計的開放式住家，給人一種很舒適的感覺。玻璃設計的落地玻璃拉門將室內的空間連接到翠綠的庭院，流暢的設計是一個雙贏的方案，有利將戶外環境的優勢引進室內中，例如迎接更多自然光、保持空氣流通和排熱氣等。

2. 相近的地質用料

土間リビングの家, FCD FCD 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
FCD

FCD
FCD
FCD

來自日本茨城的建築師FCD設計了一所泥沙上的客廳，使用了折合式的拉門，把大廳的空間延伸到屋外，室內與外界打成一片。地下也用了近似的顏色，讓界線變得曖昧，而加強了空間中的連接，讓房子給予人更好親近的感覺，鄰里的關係可能會更順暢哦！

3. 自然風的庭院

中庭のある木の家, 石井智子/美建設計事務所 石井智子/美建設計事務所 客廳
石井智子/美建設計事務所

石井智子/美建設計事務所
石井智子/美建設計事務所
石井智子/美建設計事務所

以上的這個公寓是由大阪の美建設計事務所設計的大廳，採用了具現代風味的日本特色和玻璃設計，讓茂綠的庭院一覽無遺的展現在眼前。庭院的位置特意安排在飯桌和沙發旁，讓住戶在什麼時候都可以欣賞美景和外界的空間溝通交流，不用對著四面牆壁。

4. 開放式的美景

Ｓｔｙｌｅ, 久保田英之建築研究所 久保田英之建築研究所 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
久保田英之建築研究所

久保田英之建築研究所
久保田英之建築研究所
久保田英之建築研究所

這一間房子座落於非常有優勢的位置，戶外是一片綠油油的自然美景，如此的景觀當然不可以浪費，久保田英之建築研究所特意設計了一所打通密封空間的公寓。客廳使用了開放式的設計，讓周邊的景觀都展現於眼前。

5. 解放的空間

緑山の家, 栗原隆建築設計事務所 栗原隆建築設計事務所 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
栗原隆建築設計事務所

栗原隆建築設計事務所
栗原隆建築設計事務所
栗原隆建築設計事務所

這個栗原隆建築設計事務所的綠山之家，位於山林之中，故名思議它的四周都是茂綠的景觀。在紛擾的城市生活中，找到了一個面對大自然的家，當然要善用美景，減掉了房中的支柱，讓全景不會被遮擋。還有開放式的廚房和飯桌面對著整個風景，讓房子特別有氣派。

想看更多自然風的公寓？延伸閱讀：棲身於自然間、有大陽台與露臺的兩層樓木屋群山環抱的生態家園：一間散發田園詩風格的環保預製木屋

流暢的動線：一間擁有美麗內院的白色住宅！
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