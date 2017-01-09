開放式平房！5個強化家中與戶外連結的好點子

如果你要建一間平房的話，你最重視的地方是什麼呢？在日本，很多人都非常重視室內跟戶外空間的連接，室內和屋外的延續感可以大大提升生活的空間。只要跟外界的連繋做好，室內的空間就可無限延伸到屋外，讓空間感大增。除此之外，即使身在室內，也會有置身於戶外的錯覺。
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HAN環境・建築設計事務所設計的開放式住家，給人一種很舒適的感覺。玻璃設計的落地玻璃拉門將室內的空間連接到翠綠的庭院，流暢的設計是一個雙贏的方案，有利將戶外環境的優勢引進室內中，例如迎接更多自然光、保持空氣流通和排熱氣等。
以上的這個公寓是由大阪の美建設計事務所設計的大廳，採用了具現代風味的日本特色和玻璃設計，讓茂綠的庭院一覽無遺的展現在眼前。庭院的位置特意安排在飯桌和沙發旁，讓住戶在什麼時候都可以欣賞美景和外界的空間溝通交流，不用對著四面牆壁。
這一間房子座落於非常有優勢的位置，戶外是一片綠油油的自然美景，如此的景觀當然不可以浪費，久保田英之建築研究所特意設計了一所打通密封空間的公寓。客廳使用了開放式的設計，讓周邊的景觀都展現於眼前。
這個栗原隆建築設計事務所的綠山之家，位於山林之中，故名思議它的四周都是茂綠的景觀。在紛擾的城市生活中，找到了一個面對大自然的家，當然要善用美景，減掉了房中的支柱，讓全景不會被遮擋。還有開放式的廚房和飯桌面對著整個風景，讓房子特別有氣派。
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