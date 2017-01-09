開放式平房！5個強化家中與戶外連結的好點子

如果你要建一間平房的話，你最重視的地方是什麼呢？在日本，很多人都非常重視室內跟戶外空間的連接，室內和屋外的延續感可以大大提升生活的空間。只要跟外界的連繋做好，室內的空間就可無限延伸到屋外，讓空間感大增。除此之外，即使身在室內，也會有置身於戶外的錯覺。

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