6 個小空間必備的多功能家具

現代家庭可以居住的空間可說是越來越小，為了在城市中能夠有更多的生存面積，屋主們可以說是絞盡腦汁、分寸必爭。為了不讓小空間因為增設收納空間而感覺更擁擠，具備多功能的傢俱便是最理想的好選擇。

這次我們替居住在小空間裡的你整理了 6 個戰勝小空間的聰明傢俱，這些傢俱利用高度，擴增收納的空間。趕快讓我們一起來看看！