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6 個小空間必備的多功能家具

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
scomparire a Milano, ristrutturami ristrutturami 臥室
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現代家庭可以居住的空間可說是越來越小，為了在城市中能夠有更多的生存面積，屋主們可以說是絞盡腦汁、分寸必爭。為了不讓小空間因為增設收納空間而感覺更擁擠，具備多功能的傢俱便是最理想的好選擇。

這次我們替居住在小空間裡的你整理了 6 個戰勝小空間的聰明傢俱，這些傢俱利用高度，擴增收納的空間。趕快讓我們一起來看看！

1. 雙人床與衣櫃

Batipin flat, studio wok studio wok 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
studio wok

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臥室裡面可能讓雙人床與衣櫃共存嗎？其實沙發床並不是小空間的唯一解決途徑，利用一點想像力，在厲害的木匠的幫助下，可以做出一個假牆，平常一點也感受不到牆面裡是收納的空間。為了讓床能夠更方便地移動，在下面打造四個小輪子，便能輕鬆地移動它！

2. 十平方米的臥室

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POINT. ARCHITECTS

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十平方公米，豈不是才區區三坪左右的小面積嗎？要如何在三坪的房間內放置一張雙人床、床頭櫃、小書桌以及衣櫃呢？專家利用了高度，把床安置在踏階上方，因此下方可以作為收納的空間。床頭的地方也不放過，做了木頭的收納櫃。

3. 床下收納

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PLANAIR ®

PLANAIR ®
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如果你也住在套房的話，是不是也能體會到，多了一個衣櫃整個房間幾乎就沒路可走的感覺呢。專家所設計的這個多功能性地傢俱非常適合住在小套房的人！床板一打開後，是非常寬敞的收納格，而平常將床板蓋起來則什麼東西都看不到，眼不見為淨！

4. 空間感的隔間兼收納

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Transition Interior Design

Transition Interior Design
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如果你住在比套房大一點的公寓裡，想要劃分出獨立的生活區域，卻又不想要用厚實的牆，那麼你可以學學圖片中身兼收納功能的簍空牆面。這個設計不僅能在保留空間感的同時作出隔間，還能陳列你心愛的收藏品或是書籍！

5. 高高在上的床

Casa 40, Studio Tenca & Associati Studio Tenca & Associati 臥室
Studio Tenca &amp; Associati

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Studio Tenca &amp; Associati
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如果你的家真的小的可以，那就讓你的床高高在上吧！通往睡床的樓梯下方也做成儲藏格，一點也不浪費空間。

6. 閣樓

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ristrutturami

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閣樓絕對是為家中搏取更多空間的簡單解決方法。設計師還設計了壁龕，方便屋主收納經常需要拿取的物品，也十分美觀。

延伸閱讀：

10 種佈置現代住家的方式

廢物再利用：25 個由運貨托盤變成的實用傢俱

他們自己打造了房子的入口（非常美麗）
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