一起綠起來！7 件用植物佈置家裡該注意的事情

我們發現大多數 homify 的讀者們都十分嚮往被綠意環繞的鄉間生活，但是對於住在城市中的你來說，也許鄉間生活仍舊是一個夢想。如果是這樣的話也不用感到沮喪，我們總是能夠利用簡單的方法讓綠意進駐家中。
雖然說讓在家裡種植物能夠優化空氣，讓心情更輕鬆，但是也有許多你必須要多費心注意的事情。現在就讓我們一起來看看這 7 件用植物佈置家裡該注意的事情，讓你的植物活得更開心更長久！
每個植物都需要不同的光照強度，例如熱帶的品種便需要較多的日照。如果說你不能讓這種熱帶植物直接被日光照射的話，那麼你可以使用 150 瓦功率的白燈取代之。
雖然說有替代的方案，但是我們還是建議你能將植物擺放在窗邊，讓它們吸取陽光的滋養。如果家中的光線不足，偶爾把植物拿到戶外曬曬陽光在擺回到室內也是種方法。
在家中生長的植物的葉片應該要沒有灰塵，這樣才能夠更加盡情地呼吸。建議你每週一次利用濕布擦拭葉片，而這樣的清潔工作對於容易累積大量灰塵的落葉植物來說更加重要。
會影響植物生長與發育的土壤對於植物盆栽來說是非常重要的一部分。除了土壤本身的質地之外，你還必須確認盆栽的排水功能，並且讓土壤內的空氣能流通，還有足夠的營養成分。
水苔球植栽是在日本很受歡迎，近期在台灣也開始流行的植栽。由於種植在青苔球裡面，這種植物容易生長以及維護，對於沒有時間的主人來說是非常適合的植栽。但是要注意，當天氣炎熱或是乾燥的時候，應該用清水噴灑葉片，如果球苔是乾的，你便需要將之浸泡在水裡一段時間。
為植物施肥就像是幫人美容一樣，能夠影響植物開花的程度、葉子顏色以及成長度。為了讓植物能夠更加茁壯，你可以調配肥料，甚至是取用廚房內的天然素材，例如礦泉水、茶水、蛋殼、酵母。