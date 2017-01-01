一起綠起來！7 件用植物佈置家裡該注意的事情

我們發現大多數 homify 的讀者們都十分嚮往被綠意環繞的鄉間生活，但是對於住在城市中的你來說，也許鄉間生活仍舊是一個夢想。如果是這樣的話也不用感到沮喪，我們總是能夠利用簡單的方法讓綠意進駐家中。

雖然說讓在家裡種植物能夠優化空氣，讓心情更輕鬆，但是也有許多你必須要多費心注意的事情。現在就讓我們一起來看看這 7 件用植物佈置家裡該注意的事情，讓你的植物活得更開心更長久！