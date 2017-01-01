你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

一起綠起來！7 件用植物佈置家裡該注意的事情

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Vertikale Gärten zur Wandbegrünung, Greenbop Greenbop 室內景觀
Loading admin actions …

我們發現大多數 homify 的讀者們都十分嚮往被綠意環繞的鄉間生活，但是對於住在城市中的你來說，也許鄉間生活仍舊是一個夢想。如果是這樣的話也不用感到沮喪，我們總是能夠利用簡單的方法讓綠意進駐中。

雖然說讓在家裡種植物能夠優化空氣，讓心情更輕鬆，但是也有許多你必須要多費心注意的事情。現在就讓我們一起來看看這 7 件用植物佈置家裡該注意的事情，讓你的植物活得更開心更長久！

1. 光線

Casa C Puerto Roldan, VISMARACORSI ARQUITECTOS VISMARACORSI ARQUITECTOS 溫室
VISMARACORSI ARQUITECTOS

VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS
VISMARACORSI ARQUITECTOS

每個植物都需要不同的光照強度，例如熱帶的品種便需要較多的日照。如果說你不能讓這種熱帶植物直接被日光照射的話，那麼你可以使用 150 瓦功率的白燈取代之。

2. 把植物放在窗邊

Appleby Oak Double Wardrobe with Mirrors The Cotswold Company 臥室衣櫥與衣櫃
The Cotswold Company

Appleby Oak Double Wardrobe with Mirrors

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

雖然說有替代的方案，但是我們還是建議你能將植物擺放在窗邊，讓它們吸取陽光的滋養。如果家中的光線不足，偶爾把植物拿到戶外曬曬陽光在擺回到室內也是種方法。

3. 清潔葉片

Vertikale Gärten zur Wandbegrünung, Greenbop Greenbop 室內景觀
Greenbop

Greenbop
Greenbop
Greenbop

在家中生長的植物的葉片應該要沒有灰塵，這樣才能夠更加盡情地呼吸。建議你每週一次利用濕布擦拭葉片，而這樣的清潔工作對於容易累積大量灰塵的落葉植物來說更加重要。

4. 土壤

Sala CMJ, marianamoraldiseño marianamoraldiseño 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
marianamoraldiseño

marianamoraldiseño
marianamoraldiseño
marianamoraldiseño

會影響植物生長與發育的土壤對於植物盆栽來說是非常重要的一部分。除了土壤本身的質地之外，你還必須確認盆栽的排水功能，並且讓土壤內的空氣能流通，還有足夠的營養成分。

5. 仙人掌

homify 嬰兒/兒童房裝飾品
homify

homify
homify
homify

仙人掌是非常適合裝飾用，且不需要太多照顧的植物。在冬天的休眠期時，應該每週澆水一次。

6. 水苔球植栽

KOKEDAMAS, ZoeDecco ZoeDecco 室內景觀
ZoeDecco

ZoeDecco
ZoeDecco
ZoeDecco

水苔球植栽是在日本很受歡迎，近期在台灣也開始流行的植栽。由於種植在青苔球裡面，這種植物容易生長以及維護，對於沒有時間的主人來說是非常適合的植栽。但是要注意，當天氣炎熱或是乾燥的時候，應該用清水噴灑葉片，如果球苔是乾的，你便需要將之浸泡在水裡一段時間。

7.施肥

INTERIORES RESIDÊNCIA - VARANDA, Tendenza Arquitetura Tendenza Arquitetura 陽台、門廊與露臺 配件與裝飾品
Tendenza Arquitetura

Tendenza Arquitetura
Tendenza Arquitetura
Tendenza Arquitetura

為植物施肥就像是幫人美容一樣，能夠影響植物開花的程度、葉子顏色以及成長度。為了讓植物能夠更加茁壯，你可以調配肥料，甚至是取用廚房內的天然素材，例如礦泉水、茶水、蛋殼、酵母。

延伸閱讀：等待春天來臨的好點子：親手打造自家的小小植物園

​海島上的美房：與大自然融合的55坪自然風木屋
這些方法實用嗎？留言告訴我們吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了