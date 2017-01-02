預製屋也能很時尚！木材與混凝土搭建而成的簡約別墅

雖然我們常常說到預製屋的好處 – 成本低，施工期短，但你知道嗎？預製屋也可以用上可回收的建材，因此可持續性高。雖然說預製屋大多是在工廠組裝好，因此預製屋的設計取決於設計公司所能提供的款式，但是其實預製屋也有多樣的設計可供你選擇。例如今天的主角就是裝潢時尚，外觀充滿現代設計感的預製屋。
讓我們瞧瞧這間用木材混搭混凝土的簡約別墅吧！
這個有兩層樓的家讓人一眼望過去就印象深刻。專家賦予了這間房子立方體形狀，並且利用木頭以及漆上白色的混凝土營造出簡單優雅的形象。開了許多扇窗以及落地窗的設計，讓照亮家中的黃光能夠往外散發着美麗且柔和的光芒。
白天欣賞這個家，你更能夠清楚看到專家所使用的建材之美。另外這間房子最叫人稱羨的設計無非是環繞三面的木頭甲板露臺，以及銜接的大庭院。
現在就讓我們正面直擊美好的露台空間吧！連接著室內的空間，讓屋主可以方便將餐點擺放在外頭。不論是在露臺上擺放一張躺椅，或是直接臥倒在木頭甲板上，都是非常愜意的絕佳享受～
讓我們偷偷走進這個家吧！餐廳緊臨著廚房，木頭桌的顏色與廚房的白色自然地形成無須厚實牆面的隔間，而後方的大片落地窗則讓兩個區塊都十分明亮。
另一個讓家中充滿自然光的方式便是規劃天窗，讓太陽可以直接“從天而降”。而這個做法也讓窗戶較小的走廊區塊能夠免於陰暗。除此之外，天窗讓陽光在一天中的任何時間都能夠藉由屋頂入駐，因此可以節省電力與照明費用。
從這張圖片我們可以清楚地看出室內與室外的美麗連結，以黑色框框起玻璃，讓線條更加簡約現代，加上輕質地的窗簾後，便能增添隱私感。