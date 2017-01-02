預製屋也能很時尚！木材與混凝土搭建而成的簡約別墅

雖然我們常常說到預製屋的好處 – 成本低，施工期短，但你知道嗎？預製屋也可以用上可回收的建材，因此可持續性高。雖然說預製屋大多是在工廠組裝好，因此預製屋的設計取決於設計公司所能提供的款式，但是其實預製屋也有多樣的設計可供你選擇。例如今天的主角就是裝潢時尚，外觀充滿現代設計感的預製屋。

讓我們瞧瞧這間用木材混搭混凝土的簡約別墅吧！