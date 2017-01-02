度假去！以低預算完成的低調高雅平房

廚房的線條以及款式十分簡約，白色與木頭的搭配令人感到十分清爽。廚房旁邊就是一扇通往戶外的門，因此屋主可以在充沛的自然光中烹調美味的料理。

在這張圖片中，不可不注意的還有電視旁邊的壁爐，簡單的線條十分現代，還能在冬日提供溫度，因此這間度假小屋不僅可供夏日使用，冬天也有足夠的功能性。