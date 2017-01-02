度假去！以低預算完成的低調高雅平房

週末來臨的時候，你是不是特別想要逃離現居的城市，好好地放鬆呢？如果有間不需要花費太多的避世角落，是不是挺幸福的呢？
我們今天要為大家介紹的房子，是外表十分“謙恭”的簡樸平房。雖然乍看簡單，但是設計師利用垂直的木板做成部分牆面，搭配白色以及玻璃後顯得低調卻美麗。而這間以低預算完成的房子內，還藏有另外一個驚喜。想知道是什麼驚喜嗎？一起往下看吧！
這間房子設計的結構其實非常簡單。長方形形狀的平房有著反射的玻璃落地窗，突出的屋簷自然地形成了戶外的休憩空間。白色與木頭的交會更是讓這間乍看簡樸的家吐露著高雅的氣息。
我們依舊在同一個角度看這個家，但是隨著木頭百葉窗的開合，房子的外觀也產生了變化。這個可開合的木頭百葉窗可以依照屋主渴望陽光的強烈度半開、全開或是完全緊閉。
一間度假的小屋怎麼可以少了游泳池呢？沒錯，像是藍寶石一樣的泳池就是我們所說的驚喜。面積頗大的游泳池除了可以容納全家人之外，還可以呼朋引伴前來戲水，度過炙熱卻美好的夏日午後。
走進室內後，你會發現極簡主義的風格延續至此。設計師採取開放式的設計，以沙發擺放的方式巧妙地劃分出餐廳與客廳的區塊，而白色系的牆面讓人一看就感到十分清爽，磁磚的地板非常適合炙熱的氣候。
廚房的線條以及款式十分簡約，白色與木頭的搭配令人感到十分清爽。廚房旁邊就是一扇通往戶外的門，因此屋主可以在充沛的自然光中烹調美味的料理。
在這張圖片中，不可不注意的還有電視旁邊的壁爐，簡單的線條十分現代，還能在冬日提供溫度，因此這間度假小屋不僅可供夏日使用，冬天也有足夠的功能性。
從正面看這間廚房，雖然說不是流行的中島或是 Ｌ形廚房，但是流理臺的面積已夠屋主大展身手。
最後一站是臥室。延續白色的主題，設計師利用簡單的黑色線條讓臥室更有個性，而大片的窗戶也讓臥室明亮度十分足夠！
你會想要在週末的時候，在此度過愜意的時光嘛？
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