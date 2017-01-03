你有想過要親手打造你的庭院嗎？如果說你的家正好有塊空地，不用太大，你就可以輕鬆地動手打造出一個專屬於你的庭院。這次的點子簿要用一間庭院作為範例，為你展示 6 個打造出絕美庭院的簡單方法。

想必現在的你應該一頭霧水，也不知道如何著手吧？那讓我們一起仔細看看這些步驟，很快地你也能擁有自己的庭院！