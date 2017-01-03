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6 個打造出絕美庭院的簡單方法

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
こんなクリート, 平山庭店 平山庭店 花園柵欄與牆
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你有想過要親手打造你的庭院嗎？如果說你的家正好有塊空地，不用太大，你就可以輕鬆地動手打造出一個專屬於你的庭院。這次的點子簿要用一間庭院作為範例，為你展示 6 個打造出絕美庭院的簡單方法。

想必現在的你應該一頭霧水，也不知道如何著手吧？那讓我們一起仔細看看這些步驟，很快地你也能擁有自己的庭院！

1. 搭建一個簡單的烤肉區

ハウスbetweenデッキの庭, 平山庭店 平山庭店 花園火坑與燒烤
平山庭店

平山庭店
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自己搭建一個烤肉區不難！你可以在你家附近的五金行或是大商場中購買一個大型的烤架，或是自己動手以磚頭搭建一個 ㄇ 字型的烤肉區。庭院有了這個功能後，想必親友們以後都想到你家過中秋節！

2. 決定一個主題

こんなクリート, 平山庭店 平山庭店 花園柵欄與牆
平山庭店

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雖然我們常常說混搭能夠產生一種隨性之美，但混搭這種藝術不是隨便就可以達成的。我們建議你在動工前先決定你的庭院的風格主題，這樣一來你可以更知道需要添購什麼樣的配備以及材料，不會花冤枉錢以及浪費掉寶貴的時間。

當然，如果你還是覺得自己來太辛苦，我們的專家很樂意為你效勞～

3. 使用水泥

枕木木の庭, 平山庭店 平山庭店 花園植物盆栽與花瓶
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平山庭店
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水泥可能聽起來不是很迷人，但它具有多功能、堅固並且廉價，使用得宜的話也能達到很好的效果。

瞧瞧圖中的步道便是用水泥製成的，接近大地色的顏色是不是更能讓人聯想起泥土的風味呢？

4. 選用天然素材搭步道

枕木木の庭, 平山庭店 平山庭店 花園鞦韆與玩具
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平山庭店
平山庭店
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自己動手做的魅力就是完工的樣貌不需要太完美，更能散發手做的魅力。你可以搜集一些天然的素材，例如細砂或是鵝卵石，與廢棄的木板做搭配，打造出一個獨一無二的天然步道。

5. 選擇的植物

枕木木の庭, 平山庭店 平山庭店 花園植物與花
平山庭店

平山庭店
平山庭店
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當你在決定庭院的主題的時候，就可以思考你要種植的植物了。雖然說我們不希望你的庭院看起來過於雜亂無章，但是你也不需要將庭院打造地過於制式化，如果心中有傾心，但風格不一的植物的話也無妨，只要時常做修剪，庭院依舊能看起來美麗大方。

6. 柵欄

三本松でONな庭, 平山庭店 平山庭店 花園配件與裝飾品
平山庭店

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平山庭店
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最後，為你的庭院規劃木頭的柵欄跟小門吧！柵欄可以讓植物攀爬，也能稍微阻擋路人的視線，可謂一舉兩得！

看完這些方法後，你是不是也想動起來改造庭院了呢？

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