兼具趣味與實用性：傳統又現代的美麗郊區住宅

一些房子的設計實在不適合家庭 – 要馬走廊太狹窄、浴室櫃太小，不然就是廚房流理檯面太過擁擠。而有些房子則是具備充足的機能性，然而卻太過中規中矩，沒有創意可言。這次所要介紹的房子可謂是魚與熊掌都兼得，不僅外觀美麗，家中的機能性齊全、收納空間充足，還帶有趣味性。
想要打造一個像這樣的家嗎？那跟我們一起欣賞這間既傳統又現代的美麗郊區住宅吧！
先讓我們看看這個家的外觀，三角形、方形以及長方形產生了有趣的畫面，玻璃、磚頭以及混凝土的搭配也十分有創意，看起來有傳統的元素，又十分有現代感。
這個家還有大片的草坪，為全家人提供一個可以在戶外開心娛樂的空間。左手邊則是一個小花圃，讓草坪能夠保持乾淨簡潔的樣貌。
這個家的餐廳美得讓人目不轉睛！先看看那長形的木頭餐桌，除了可以作為用餐的餐桌，平時也能是寫作業、或是做工藝品的區域。除了美麗的餐桌外，往上看那別緻的燈具也是這個區塊的重點。
廚房緊臨著可以滑動、通往院子的的玻璃門，因此廚房十分明亮。白色系的色調更加強了明亮度，視覺上令人感到耳目一新。中島廚房非常便於屋主大展廚藝，身兼吧臺的功能是用早餐或是小酌的好地方。
除了有大片的落地窗之外，從這張圖片中你可以看到專家設計了天井，因此不管什麼季節，陽光都能從天而降。專家在這個區域利用了不同的地板素材，區分出不同的生活空間，是非常聰明的做法。
浴室裡有大面積的鏡子，不僅能讓空間感覺更寬敞，也能反射更多陽光，讓光線在房間內蔓延。專家選用了簡單的白色瓷磚，搭配有著趣味圖樣的地板，簡單中卻帶有出乎意料之外的趣味性。
這間寬敞的客廳非常適合全家人在此小聚。黑色的壁爐能夠為家人帶來溫暖，也是這個白色系的空間中的視覺焦點。
對於做家事的人來說，這間洗衣間應該是他們的夢想吧！除了有大量的收納櫃之外，寬敞的空間讓洗衣服的過程更加流暢，也能更舒適地折衣服。
你最喜歡這個家的哪個空間呢？
延伸閱讀：