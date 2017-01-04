兼具趣味與實用性：傳統又現代的美麗郊區住宅

一些房子的設計實在不適合家庭 – 要馬走廊太狹窄、浴室櫃太小，不然就是廚房流理檯面太過擁擠。而有些房子則是具備充足的機能性，然而卻太過中規中矩，沒有創意可言。這次所要介紹的房子可謂是魚與熊掌都兼得，不僅外觀美麗，家中的機能性齊全、收納空間充足，還帶有趣味性。

想要打造一個像這樣的家嗎？那跟我們一起欣賞這間既傳統又現代的美麗郊區住宅吧！