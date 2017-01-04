你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

兼具趣味與實用性：傳統又現代的美麗郊區住宅

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
homify 餐廳
Loading admin actions …

一些房子的設計實在不適合家庭 – 要馬走廊太狹窄、浴室櫃太小，不然就是廚房流理檯面太過擁擠。而有些房子則是具備充足的機能性，然而卻太過中規中矩，沒有創意可言。這次所要介紹的房子可謂是魚與熊掌都兼得，不僅外觀美麗，家中的機能性齊全、收納空間充足，還帶有趣味性。 

想要打造一個像這樣的家嗎？那跟我們一起欣賞這間既傳統又現代的美麗郊區住宅吧！

外觀

Rear view of extended and refurbished 1930s house in North London Jones Associates Architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 house extension, house refurbishment, modern extension, contemporary extension, house renovation, rear extension, roof extension, 1930s house, North London house extension, North London house refurbishment, Crouch End house extension, Crouch End house refurbishment, Crouch End house renovation, Crouch End house alterations, Crouch End architect, Muswell Hill house extension, Muswell Hill house refurbishment, Muswell Hill house renovation, Muswell Hill house alterations, Muswell Hill architect, N10 house extension, N10 house refurbishment, N10 house renovation, N10 house alterations, N10 architect, sliding glass doors, zinc roof, glass gable, zinc dormer
Jones Associates Architects

Rear view of extended and refurbished 1930s house in North London

Jones Associates Architects
Jones Associates Architects
Jones Associates Architects

先讓我們看看這個家的外觀，三角形、方形以及長方形產生了有趣的畫面，玻璃、磚頭以及混凝土的搭配也十分有創意，看起來有傳統的元素，又十分有現代感。

這個家還有大片的草坪，為全家人提供一個可以在戶外開心娛樂的空間。左手邊則是一個小花圃，讓草坪能夠保持乾淨簡潔的樣貌。

美麗的餐廳

homify 餐廳
homify

homify
homify
homify

這個家的餐廳美得讓人目不轉睛！先看看那長形的木頭餐桌，除了可以作為用餐的餐桌，平時也能是寫作業、或是做工藝品的區域。除了美麗的餐桌外，往上看那別緻的燈具也是這個區塊的重點。

廚房

Contemporary kitchen in refurbished 1930s London house Jones Associates Architects 現代廚房設計點子、靈感&圖片 house extension, house refurbishment, modern extension, contemporary extension, house renovation, rear extension, roof extension, 1930s house, North London house extension, North London house refurbishment, Crouch End house extension, Crouch End house refurbishment, Crouch End house renovation, Crouch End house alterations, Crouch End architect, Muswell Hill house extension, Muswell Hill house refurbishment, Muswell Hill house renovation, Muswell Hill house alterations, Muswell Hill architect, N10 house extension, N10 house refurbishment, N10 house renovation, N10 house alterations, N10 architect, modern kitchen, contemporary kitchen, kitchen dining room, kitchen island
Jones Associates Architects

Contemporary kitchen in refurbished 1930s London house

Jones Associates Architects
Jones Associates Architects
Jones Associates Architects

廚房緊臨著可以滑動、通往院子的的玻璃門，因此廚房十分明亮。白色系的色調更加強了明亮度，視覺上令人感到耳目一新。中島廚房非常便於屋主大展廚藝，身兼吧臺的功能是用早餐或是小酌的好地方。

天井

Kitchen/dining room in North London house extension, viewed from the adjacent sitting room. Jones Associates Architects 現代廚房設計點子、靈感&圖片 house extension, house refurbishment, modern extension, contemporary extension, house renovation, rear extension, roof extension, 1930s house, North London house extension, North London house refurbishment, Crouch End house extension, Crouch End house refurbishment, Crouch End house renovation, Crouch End house alterations, Crouch End architect, Muswell Hill house extension, Muswell Hill house refurbishment, Muswell Hill house renovation, Muswell Hill house alterations, Muswell Hill architect, N10 house extension, N10 house refurbishment, N10 house renovation, N10 house alterations, N10 architect, modern kitchen, contemporary kitchen, kitchen dining room, kitchen island, sliding glass doors, rooflight, pocket door
Jones Associates Architects

Kitchen/dining room in North London house extension, viewed from the adjacent sitting room.

Jones Associates Architects
Jones Associates Architects
Jones Associates Architects

除了有大片的落地窗之外，從這張圖片中你可以看到專家設計了天井，因此不管什麼季節，陽光都能從天而降。專家在這個區域利用了不同的地板素材，區分出不同的生活空間，是非常聰明的做法。

浴室

Stylish family bathroom in refurbished 1930s London house Jones Associates Architects 現代浴室設計點子、靈感&圖片 house extension, house refurbishment, modern extension, contemporary extension, house renovation, rear extension, roof extension, 1930s house, North London house extension, North London house refurbishment, Crouch End house extension, Crouch End house refurbishment, Crouch End house renovation, Crouch End house alterations, Crouch End architect, Muswell Hill house extension, Muswell Hill house refurbishment, Muswell Hill house renovation, Muswell Hill house alterations, Muswell Hill architect, N10 house extension, N10 house refurbishment, N10 house renovation, N10 house alterations, N10 architect, modern bathroom, contemporary bathroom, family bathroom, geometric tiles, Moroccan tiles,
Jones Associates Architects

Stylish family bathroom in refurbished 1930s London house

Jones Associates Architects
Jones Associates Architects
Jones Associates Architects

浴室裡有大面積的鏡子，不僅能讓空間感覺更寬敞，也能反射更多陽光，讓光線在房間內蔓延。專家選用了簡單的白色瓷磚，搭配有著趣味圖樣的地板，簡單中卻帶有出乎意料之外的趣味性。

客廳

Comfortable contemporary sitting room in refurbished 1930s London house. Jones Associates Architects 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片 house extension, house refurbishment, modern extension, contemporary extension, house renovation, rear extension, roof extension, 1930s house, North London house extension, North London house refurbishment, Crouch End house extension, Crouch End house refurbishment, Crouch End house renovation, Crouch End house alterations, Crouch End architect, Muswell Hill house extension, Muswell Hill house refurbishment, Muswell Hill house renovation, Muswell Hill house alterations, Muswell Hill architect, N10 house extension, N10 house refurbishment, N10 house renovation, N10 house alterations, N10 architect, modern living room, contemporary living room, modern sitting room, contemporary sitting room, wood-burning stove
Jones Associates Architects

Comfortable contemporary sitting room in refurbished 1930s London house.

Jones Associates Architects
Jones Associates Architects
Jones Associates Architects

這間寬敞的客廳非常適合全家人在此小聚。黑色的壁爐能夠為家人帶來溫暖，也是這個白色系的空間中的視覺焦點。

洗衣間

Utility room in a refurbished and extended 1930s house in North London. Jones Associates Architects 現代廚房設計點子、靈感&圖片 house extension, house refurbishment, modern extension, contemporary extension, house renovation, rear extension, roof extension, 1930s house, North London house extension, North London house refurbishment, Crouch End house extension, Crouch End house refurbishment, Crouch End house renovation, Crouch End house alterations, Crouch End architect, Muswell Hill house extension, Muswell Hill house refurbishment, Muswell Hill house renovation, Muswell Hill house alterations, Muswell Hill architect, N10 house extension, N10 house refurbishment, N10 house renovation, N10 house alterations, N10 architect, modern utility room, contemporary utility room, modern laundry room, contemporary laundry room
Jones Associates Architects

Utility room in a refurbished and extended 1930s house in North London.

Jones Associates Architects
Jones Associates Architects
Jones Associates Architects

對於做家事的人來說，這間洗衣間應該是他們的夢想吧！除了有大量的收納櫃之外，寬敞的空間讓洗衣服的過程更加流暢，也能更舒適地折衣服。

你最喜歡這個家的哪個空間呢？

延伸閱讀：

臥室：6 個適合擺放雙人床的好設計

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Add SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了