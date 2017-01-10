會延伸的房子：讓你意想不到的開放式寬闊平房

《霍爾的移動城堡》看得人津津樂道，而這套動畫的概念——一所會移動的房子——本身就已經非常吸引。如果在現實中有一個懂得「延伸」的房子的話，你會相信嗎？
今天我們要來為大家介紹的房子位於墨西哥，由當地建築設計公司Grupo Arquidecture所打造，它的設計重點著重於房子視覺上的延伸，而且其中的紅牆設計可是隱藏了許多機關呢！
你可能會以為這一整面紅牆只有裝飾用途，這對了一半吧！長型的紅色牆壁連接了房子的兩端，向庭院的那一端甚至還突出房子既有的範圍，這樣子營造了一種延伸的視覺效果，讓室內空間看起來更大。
此外，紅牆的一個部份本身其實是一個偌大的隱藏式浴室！這很意想不到吧！
整個起居空間採用了開放式空間設計，減去不必要的牆壁阻隔。餐廳與客廳之間則以一整面玻璃拉門分隔，起了間隔作用的同時也不怕會降低房子的空間感。
除此以外，房子的天花板彷似鐵皮屋的天花一樣，呈現出工業風的味道。室內的傢俱盡量以簡約現代風為主，例如椅子和餐桌的條線都十分乾淨俐落。牆上的射燈與室外的庭院一樣，確保室內外的設計一致。
把紅牆的的其他門打開，原來裡面是一整個閱讀空間與書房！如果想要把客廳的位置臨時變成運動場地，直接把牆門打開、把沙發組推進去就可以了！連空間轉換也這麼簡單，這個紅牆設計可真的是多功能呢～
最後我們退出房子外，欣賞這一個寬闊的花園。 花園由數個牆上射燈照亮，視覺上就好像是房子的延伸一樣，不費吹灰之力就能夠有效增加空間感；高牆的設計確保了隱私度，就算是生活在這個開放式的透明平房裡也不怕被人看光光～
你們喜歡這一個會延伸的房子嗎？