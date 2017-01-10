會延伸的房子：讓你意想不到的開放式寬闊平房

《霍爾的移動城堡》看得人津津樂道，而這套動畫的概念——一所會移動的房子——本身就已經非常吸引。如果在現實中有一個懂得「延伸」的房子的話，你會相信嗎？

今天我們要來為大家介紹的房子位於墨西哥，由當地建築設計公司Grupo Arquidecture所打造，它的設計重點著重於房子視覺上的延伸，而且其中的紅牆設計可是隱藏了許多機關呢！