沉穩色系的代表：58 坪的絕美時尚家庭房子

這個美得不可思議的戶外空間由黑白灰三種顏色組成，明亮的設計與室內的裝潢對比其實蠻大的。 從這個角度我們可以略知一二房子可是設有私人泳池呢！

左手邊的戶外甲板提供了另一處戶外活動空間，讓家長們可以坐在沙發上邊喝酒聊天、邊盯著在游泳池瘋狂盡興的孩子們～