沉穩色系的代表：58 坪的絕美時尚家庭房子

一所理想中的房子除了需要具備充夠的生活空間以及現代設備，它的外表與節能設計同樣重要！今天我們要為大家介紹的房子有 58 坪，外觀非常簡約時尚，可是我們想要強調的是它沉穩色系的室內裝潢！
事不宜遲，我們馬上來看看這個由波蘭設計公司HomeKONCEPT負責的時尚家庭房子吧～
明亮的外觀是這個房子給人的第一印象，房子的外型是典型的方形主體配上三角形屋頂。從房子的外觀看來，你就可以知道屋主並不怯於使用多種不同的物質來打造一個設計創新的房子——無論是木板、金屬或者混凝土。
這個美得不可思議的戶外空間由黑白灰三種顏色組成，明亮的設計與室內的裝潢對比其實蠻大的。 從這個角度我們可以略知一二房子可是設有私人泳池呢！
左手邊的戶外甲板提供了另一處戶外活動空間，讓家長們可以坐在沙發上邊喝酒聊天、邊盯著在游泳池瘋狂盡興的孩子們～
一進門以後，我們頓覺房子的明亮度減低，換來的是感覺沉穩而又不失時尚感的客廳。
走廊的牆與餐廳和客廳的地板採用的是深色系木材，營造了成熟典雅的氛圍。灰調的地毯、石板牆壁以及窗簾造就了一種休閒舒適的氣氛，讓人可以好好地放鬆心情。
開放式的廚房設計與房子的其他室內設計一致，純白色的靠牆廚櫃配以深木色的流理台、迷人吧台與牆壁，顏色效果十分出聚。
以外，值得留意的當然還有迷你吧台下的石板牆！大家不妨考慮簡單地增加這些小細節，把自己的家變成時尚而且獨一無二！
石板牆果真的是一種耐看又時尚的材質，設計師以它來把起居空間與樓梯空間分開來，形成了一條小小的走廊。木製樓梯同樣地使用了深色木材來營造對比，非常好看。
貫穿整個房子，其實設計師也使用了多個落地玻璃窗和門，提升房子的採光度。
你會怎樣評價這一個房子呢?
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