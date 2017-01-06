透明感的挑高木屋: 高貴時尚的明亮空間

當一座房子被大自然擁抱在懷裡，它的美麗就會自然倍增！按照這個定律， DAVINCI HAUS GMBH & CO. KG. 建築設計工作室在承接這個案子時，便將焦點放在運用天然材料，將自然光源無限發揚光大，創造出溫暖舒適的感覺。今天我們要造訪這座索倫森住家，看看建築師如何運用木材和玻璃，創造出一個融合室內外帶來開放透明感的住宅。一起來參觀吧！
從室外看來，它簡直就是一個現代童話！大片優雅的玻璃窗，搭配木頭打造的框架，將室內與室外無縫融合在一起。戶外這座平靜的池塘更是設計師的巧思，大大地為它的夢幻氛圍加分！
大量運用玻璃，讓這座住家看來充滿了透明感，實在太令人驚豔了！玻璃材質不僅讓視覺看來更寬敞，還營造出時尚優雅的氣質。精緻的灰色地磚進一步提增了質感，坐在舒適的沙發上，誰都不想出門了！
設計師團隊把焦點放在讓房子與周圍環境相融合。除了屋頂典型的德國式設計外，外觀採用紅磚搭配木材，完美地與周遭景觀相互呼應。
廚房採用開放式格局，只用玻璃門和客廳及用餐區作出區隔，讓自然光可以流洩進空間。白色和棕色主調搭配上隱藏式燈光，再加上光滑的櫥櫃和新潮的電器，讓這座廚房充滿了時尚新穎的觀感。
這座水池是個奇妙的設計，它讓住家與大自然更接近。夏天來時可以當作游泳池使用，寒冷的冬季裏佇立在玻璃窗前，便可欣賞到美麗的景觀。
浴室也設計得舒適又時尚！閃閃發亮的棕色瓷磚和白色牆面及浴缸構成優雅的視覺效果。想像躺在浴缸裏，透過華麗的玻璃窗欣賞窗外風景，是多麼特別的體驗！
從這個角度可以清楚看到，這座客廳將室內外生活流暢地整合在一起！優雅的壁爐、燈光裝置和雅緻的傢具，為這座住宅增色，豪華中盡顯主人的雅痞品味！
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