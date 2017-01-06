透明感的挑高木屋: 高貴時尚的明亮空間

當一座房子被大自然擁抱在懷裡，它的美麗就會自然倍增！按照這個定律， DAVINCI HAUS GMBH & CO. KG. 建築設計工作室在承接這個案子時，便將焦點放在運用天然材料，將自然光源無限發揚光大，創造出溫暖舒適的感覺。今天我們要造訪這座索倫森住家，看看建築師如何運用木材和玻璃，創造出一個融合室內外帶來開放透明感的住宅。一起來參觀吧！