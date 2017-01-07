頂樓狗窩改造記: 擁有美麗景緻的絕美閣樓

說到閣樓，大家的腦中大概立刻浮現裝潢豪華、費用昂貴，充滿了時尚設計感的影像吧！事實上情況不一定是這樣，室內設計大師 Bhavin Taylor Design 就發揮創意，將一處頂樓的狗窩變成了很美的住家空間。他們不僅把原先亂成一團的景象改造地井井有條，提供視覺上的驚喜，更充分利用它的頂樓優勢，把它變成一座完美的都市觀景平臺。現在就一起來看看吧！
不可思議的是，窗外有這樣的景觀，住戶居然讓這間臥室變成了黯然失色又充斥著混亂景象的空間！不搭襯的傢俱、舊式窗簾、沒有整理的床鋪，讓任何訪客都會想立刻逃之夭夭。
把所有的混亂和雜物清掉之後，換上雅緻的復古風傢俱，加上一座誘人的床舖，搭配相當別緻的燈具，讓房間秒變成令人嚮往的私樂園！美麗的圖案和紋理構成很有質感的畫面，整個房間散發出高雅舒適的氛圍。憑窗而望，都市的景觀便盡收眼底！
坐在家庭辦公室裡，你應當專心致志，努力完成許多工作。但在這個零亂的空間裏，亂七八糟的傢俱和擁擠不堪的雜物，只會讓你活像是在一場噩夢裡！
重新裝潢後的房間，變成一間令人羨慕的舒適辦公空！整潔乾淨有組織的印象，截然有別於之前那個災難景象。書桌與傢俱走丹麥風，搭配起來充滿時尚感，讓人一眼就愛上！缺乏靈感時只要望出窗外，很快就可重拾創造力。
看在老天的份上，你怎麼能生活在這麼一處起居空間呢？要稱它為客廳，還不如稱它為一個爛攤子。算了，還是快點請設計師進來想想點子吧！
設計師採用復古路線，添加時尚簡潔的線條，將這個空間打造出全新的面貌！景觀、燈具和傢俱，一切都配合得那麼和諧，予人溫馨優雅的觀感。一走進這裡，彷彿聽見古典音樂響起，生活就像一曲絕美的樂章，任你品味欣賞！
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