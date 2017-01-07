頂樓狗窩改造記: 擁有美麗景緻的絕美閣樓

說到閣樓，大家的腦中大概立刻浮現裝潢豪華、費用昂貴，充滿了時尚設計感的影像吧！事實上情況不一定是這樣，室內設計大師 Bhavin Taylor Design 就發揮創意，將一處頂樓的狗窩變成了很美的住家空間。他們不僅把原先亂成一團的景象改造地井井有條，提供視覺上的驚喜，更充分利用它的頂樓優勢，把它變成一座完美的都市觀景平臺。現在就一起來看看吧！