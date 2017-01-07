走進山林吧! 一座符合「生態美學」的浪漫林間小屋

瑞士的綠色山脈正在召喚我們，這次我們決定去探訪一座浪漫的林間小屋。這座住家是由巴爾斯塔爾的 Pascal Flammer Architect 建築師團隊所設計。他們在瑞士連綿起伏的山丘上，建造起這間符合生態保育，並且充滿美感的休閒住宅。質樸的外觀裡面，有著現代式的居家空間，搭配周遭的綠色環境，美到令都市人都很想在此定居。現在就一起來參觀吧！