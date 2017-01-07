走進山林吧! 一座符合「生態美學」的浪漫林間小屋

瑞士的綠色山脈正在召喚我們，這次我們決定去探訪一座浪漫的林間小屋。這座住家是由巴爾斯塔爾的 Pascal Flammer Architect 建築師團隊所設計。他們在瑞士連綿起伏的山丘上，建造起這間符合生態保育，並且充滿美感的休閒住宅。質樸的外觀裡面，有著現代式的居家空間，搭配周遭的綠色環境，美到令都市人都很想在此定居。現在就一起來參觀吧！
住家的外觀是採用木材和玻璃打造成，玻璃窗上有著兩支橫樑，賦予建築物很別緻的工業風氣質。淺色的木質與深色的門面構成強烈的對比，讓佇立在綠意葱籠中的這座住宅看來格外醒目。
內部裝潢採用簡約路線，木頭建材不僅對生態友好，更帶來親切溫暖的質感。螺旋狀上升的階梯，可以通往上層的空間。簡單的桌子和折疊式的椅子，讓人感受到主人的極簡化風格。
廚房採用木製的櫃檯，大片的玻璃窗讓住戶可以看到戶外全景，不論是白天或晚上，只要在此活動，都可享受到平靜舒緩的氛圍。實木的結構和美麗的紋理，也為廚房營造出一股簡單堅實的調性。
住家的起居空間裡擺設著極簡式的傢俱。都市人總是把住家填塞得太滿，造成生活上無限的壓力。一旦住進這麼廣闊的宅第，你會發現留白的藝術，正可帶給心靈微妙的紓壓感。
儘管這座住宅採用簡單的設計，卻一點都不會讓人感到單調無趣。設計師在屋頂的瓦簷下隱藏了一面圓型的窗戶，和房子其他部分的線條構成有趣的對比，堪稱是設計上的亮點。
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