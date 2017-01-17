享受田園的浪漫:為新婚夫妻打造的鄉村美宅

婚姻是家庭建構的起始，結了婚也就正打算延續家庭的價值。新婚夫妻應該要有怎麼樣的住所才能讓生活更為幸福，這樣的問題對於每一對夫婦應該都有不同的定義，而這次點子簿想分享的是這棟為於日本蓋在農田間的鄉村美宅，為了新婚的夫妻所打造的居所，除了考量了將來的育兒打算外，也一併替晚年的生活下了淺淺的伏筆，同時也能享受田園的恬靜與浪漫。