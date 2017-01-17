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享受田園的浪漫:為新婚夫妻打造的鄉村美宅

Yungshun Lee Yungshun Lee
石井の家, 小野里信建築アトリエ 小野里信建築アトリエ 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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婚姻是家庭建構的起始，結了婚也就正打算延續家庭的價值。新婚夫妻應該要有怎麼樣的住所才能讓生活更為幸福，這樣的問題對於每一對夫婦應該都有不同的定義，而這次點子簿想分享的是這棟為於日本蓋在農田間的鄉村美宅，為了新婚的夫妻所打造的居所，除了考量了將來的育兒打算外，也一併替晚年的生活下了淺淺的伏筆，同時也能享受田園的恬靜與浪漫。

清爽的外觀

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小野里信建築アトリエ

小野里信建築アトリエ
小野里信建築アトリエ
小野里信建築アトリエ

這棟二層樓的住宅位在日本櫪木縣宇都宮市，安靜的農村氣息搭配建築清爽的外觀，映入眼簾的舒適感又更加倍許多。安靜的馬路旁，無須任何圍牆的隔絕，可以直接連結住宅入口處外的大空地。

客廳的前景風光

石井の家, 小野里信建築アトリエ 小野里信建築アトリエ 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
小野里信建築アトリエ

小野里信建築アトリエ
小野里信建築アトリエ
小野里信建築アトリエ

客廳位處二樓，由客廳望向建築前方的景色，一野的稻田輕易的盡收眼底；白色的牆壁以及木質的地板天花板，藉由大開口的景致將田園風光巧妙的延伸進來室內。

你也想擁用這樣大開口的景致嗎?我們的設計師可以幫你喔!

鄉村景觀

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小野里信建築アトリエ

小野里信建築アトリエ
小野里信建築アトリエ
小野里信建築アトリエ

圍繞的窗戶也讓周圍的田園美景，成為居住在此最平常不過的的生活景致，但這樣的平凡卻是最令人感到幸福的。也由於大範圍窗戶的使用，讓空間的採光也更為明亮。

多層次的樓梯

石井の家, 小野里信建築アトリエ 小野里信建築アトリエ 現代風玄關、走廊與階梯
小野里信建築アトリエ

小野里信建築アトリエ
小野里信建築アトリエ
小野里信建築アトリエ

以少階的概念打造的樓梯，除了讓空間層次的豐富性更為增加之外，最重要的是能夠為兒童或老年的行動安全做考量，讓上下樓梯顯得輕易。

對於樓梯的建置，這裡還有很多不同的設計喔!

輕鬆的浪漫

石井の家, 小野里信建築アトリエ 小野里信建築アトリエ 餐廳
小野里信建築アトリエ

小野里信建築アトリエ
小野里信建築アトリエ
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簡單的用餐環境辦圍著一大片的田野，愜意的農村氛圍對新婚夫妻來說不就是最為平實的浪漫，這樣的餐廳一定會讓人想多花點時間在這裡逗留，盡情發呆享受兩人時光。

喜愛這種田園住宅，你也可以參考:農地旁的一片深藍: 享受田園之樂的日式住宅

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