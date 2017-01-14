感受木造幸福: 超現代的明亮木屋

木造的質感總是能帶給人一份有溫度的舒適感，而木製品也漸漸由實用性更演變為具有藝術的價值的工藝品。而點子簿這次就要帶你來看看這棟充滿木造幸福的現代木屋，這棟位於西班牙的建築無論是建材、傢俱，都大量地使用了木製品，搭配了其他材質的元素，營造出濃厚的度假風情，讓生活過得就像是度假般的愜意舒適。