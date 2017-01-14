感受木造幸福: 超現代的明亮木屋

木造的質感總是能帶給人一份有溫度的舒適感，而木製品也漸漸由實用性更演變為具有藝術的價值的工藝品。而點子簿這次就要帶你來看看這棟充滿木造幸福的現代木屋，這棟位於西班牙的建築無論是建材、傢俱，都大量地使用了木製品，搭配了其他材質的元素，營造出濃厚的度假風情，讓生活過得就像是度假般的愜意舒適。
在建築方正的外觀下就可以發覺使用了大量的木製建材，木製遮光門的設計相當值得一提，這樣的設計可以彈性的調節自然光在室內空間的進出，同時也能替內部空間營造不同的氛圍。
庭院連接的建築後方的草皮，這樣的庭院設計相當適合邀請朋友到家中聚會，半對外的開放空間有著相當放鬆的氣息。
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在二樓的露臺設計可以輕易地享受陽光，擺上木製躺椅再來杯屬於自己的特調，這樣的生活不就是種度假嗎?
進到客廳可以察覺到有許多木製品的利用，具有木樑的屋頂，與白色牆面及沙發的搭配營造出特有的現代感，在搭配牆上的掛畫與其餘的擺設，還不亞於飯店式設計的質感呢!
廚房的設計雖然融入了大量的木頭元素，但卻充斥著濃厚的現代感，中島的設計讓廚房的利用性更為多元及便利。
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能夠讓人有良好休息品質的房間就是最棒的臥室，因此臥室裡不需要有過多的裝飾及華麗的設計，簡單米白色調搭配具溫度的木造，身心靈都能輕易在此獲得祥和的撫慰。
浴室內也使用了部分的木頭元素，讓浴室呈現出高貴優雅的現代風情，生活繁雜之餘，不妨來泡個澡享受這浴室的優雅舒適，沖洗掉紛擾的不愉快。
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