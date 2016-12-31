他們自己打造了房子的入口（非常美麗）

我們很少將一個家的裝潢重點放在房子的入口處或是門廊，但是這個區塊是家的門面，因此一點也馬虎不得。今天要介紹的是由專家們所打造的美麗入口，最後的成果賦予了一樣的家一個嶄新的面貌。
也許你的家的入口處也已略顯老舊，那麼就跟著我們一起看看專家們是如何進行翻新計劃，為屋主創造一個能夠不失面子迎接訪客的夢幻入口。
屋主與專家討論後，決定在入口處打造一個木製的平台。第一步先在準備安裝的地區鋪上礫石，以及簡單的木頭框架，建立出基本的結構。
專家們測量兩次所需的木材長度，因此一次就能切割成功，之後再把切割好的木材固定在基礎結構之上。
測量與切割完成之後，每個木板都被固定到結構上方，漸漸地開始可以看到房子的入口平台的雛形。專家使用釘子、黏合劑與特殊的樹脂固定，確保木板能夠不移位。
礫石在打造木製平台的時候有兩個功用，首先是它成為了底座，能夠平台更為平整，再來是它具有良好的排水性，並且可以保持平台的完整結構。
所有的木板都被放置好之後，專家便將木頭打磨、拋光和上蠟。這樣一來木製的平台看起來會更加迷人，而木材也更能禁得起摧殘。
木製的平台不僅可以當做入口處的踏板，放上籐製座椅後，就搖身成為戶外的休憩空間，可以說是一舉兩得。
除了籐製座椅外，專家還利用燈飾以及小家飾讓這個入口看起來氣氛更好。相信所有來訪的客人都會因為這個嶄新的入口而感到驚艷吧！
最後讓我們往後幾步，欣賞木頭平台與下方的石頭地板所產生的美麗對比，不同的色階以及質地，成功地讓畫面更為美好～
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