他們自己打造了房子的入口（非常美麗）

我們很少將一個家的裝潢重點放在房子的入口處或是門廊，但是這個區塊是家的門面，因此一點也馬虎不得。今天要介紹的是由專家們所打造的美麗入口，最後的成果賦予了一樣的家一個嶄新的面貌。

也許你的家的入口處也已略顯老舊，那麼就跟著我們一起看看專家們是如何進行翻新計劃，為屋主創造一個能夠不失面子迎接訪客的夢幻入口。