斜屋頂的家：有美麗大後院與山海景的別緻空間

如果你的家位在一個被山與海環繞的地點，是一件非常幸福的事情。為了不要白費這樣的美景，房子的設計就更為重要。這間斜屋頂的家從外表的用色以及結構，到別緻的室內裝潢，都絲毫不遜於外面的景色。而專家所規劃的大面玻璃窗，將外頭最美麗的景色，像是畫框一樣地框起，讓居住的人能夠盡情地欣賞。
走吧，一同前往這美麗的海岸，欣賞這間有大後院以及山海景的別緻空間。
傾斜的屋頂絕對是讓人印象深刻的結構，而高聳的玻璃窗，以及粉綠色的用色也非常醒目。作為基底木頭牆更是讓這個家成為能夠與山海景媲美的另一種美麗的風景。
進屋子前，讓我們先繞到這個家的背面。看看這寬敞的後院，是一家人能夠在此享受快樂且悠閒的戶外時光的好空間，並且還不需要擔心外人的視線。在這個角度你也能更清楚地看到一斜一平的屋頂，巧妙地形成了有趣的畫面。
進到屋內，你會發現專家採用了開放式的設計，讓人感到十分開闊。客廳正對著大片的落地窗，眼前便是遼闊的自然景色，每天早上起來迎面而來的是山與海，誰還需要美酒佳餚呢？
近距離欣賞客廳，你會發現專家選用不同款式以及設計的沙發座椅，讓客廳感覺不會過於中規中矩，卻又依舊別緻有質感。客廳的外頭則是不小的露臺，夏日能夠踏進露臺空間，享受戶外的時光。
客廳身後的餐廳有著木頭的餐桌椅，讓人感受到來自自然的溫度。餐廳的牆面還掛上一面鏡子，除了可以當裝飾用外，還能讓空間更為寬敞，並且讓自然光在屋裡蔓延。
讓我們看看臥室的樣貌。白色系作為主色調的這個空間的焦點依舊是大片的落地窗，有質感的白色寢具呼應著整體的色系，木頭的地板為房間的氣氛加溫，配上藍色的地毯後更有海邊的氣息。
浴室的牆面一半是混凝土， 一半是木頭，顏色與紋路的對比十分美麗。小小的窗戶確保容易潮溼的浴室能享有良好的通風，維持乾燥清爽，木頭的材質壽命也能更為長久。
專家利用了天花板的高度，設計了收納的空間，聰明的方法值得學習效法。
樓梯通常是比較陰暗的區域，為了讓這個連結室內空間的重要地帶能夠洋溢自然光，專家特別設計了天窗，讓陽光能夠直接灑落在木頭的階梯上。除此之外，專家還把這裡打造成一個小小的閱讀區，非常適合想要享受寧靜時光的屋主在此喝茶閱讀。