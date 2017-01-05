斜屋頂的家：有美麗大後院與山海景的別緻空間

如果你的家位在一個被山與海環繞的地點，是一件非常幸福的事情。為了不要白費這樣的美景，房子的設計就更為重要。這間斜屋頂的家從外表的用色以及結構，到別緻的室內裝潢，都絲毫不遜於外面的景色。而專家所規劃的大面玻璃窗，將外頭最美麗的景色，像是畫框一樣地框起，讓居住的人能夠盡情地欣賞。

走吧，一同前往這美麗的海岸，欣賞這間有大後院以及山海景的別緻空間。