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低成本＋可移動式的家：帶裝潢、北歐風格的別緻空間

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隨著時代的改變，人們對於家的定義也開始有所轉變。也許我們並不需要在固定的地點生活，而是能夠更自由地移動。這次的點子簿的主角是造價相對低廉，可以移動的家。來自 LETNISKOWO 的專家們可以依照你的喜好與需求，訂做你的家。你可以自己裝潢你的家，或是讓專家們為你一手包辦所有的設計。包所有裝潢的高級版的家大約 1 平方公尺為 3 萬六千元台幣，比起傳統的房屋要來的實惠許多。

想要看看這種移動式的家的廬山真面目嗎？讓我們一起欣賞！

外觀

Domki mobilne 12x4m w różnych konfiguracjach, Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa 組合屋 複合木地板 Wood effect
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

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我們的專家提供了不同款式讓屋主選擇，而我們今天要介紹的這一款則是灰色與白所組合而成，走北歐風設計的房子。山形的屋頂非常適合喜歡質樸的鄉村風格的你，而開了大扇落地窗的設計確保室內的明亮度良好。

高級版的可移動式的家的外觀是以木頭搭建而成，裡頭的傢俱則包含了床、衣櫃、儲藏櫃、廚房、含淋浴間的廁所、帶櫃子的洗臉台、一面鏡子、電爐、電暖、冰箱以及瓦斯鍋爐。

室內的空間

Domki mobilne 12x4m w różnych konfiguracjach, Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa 客廳 White
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

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走進室內後，簡單的純白設計是不是十分有北歐風格，讓人感到很清新呢？這樣簡單的用色，以及沒有過多裝飾的設計，非常適合喜歡回歸純樸的你。

開放式設計

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Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

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從這個角度可以看到客廳以及廚房共存的開放式設計，而在兩者之間則有電子式的壁爐作為簡單的劃分。乾淨俐落的廚房帶有所有現代生活所需的廚房家電，因此即使在這樣移動式的家，也能舒適地過生活。

孩子們的臥室

Domki mobilne 12x4m w różnych konfiguracjach, Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa 嬰兒房/兒童房 White
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這間房間是帶有三張床的孩子房，由於這間房間有個大落地窗，因此房間十分明亮，白色的衣櫃也能擺放孩子們的各類衣物。

主臥室

homify 臥室 White
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主臥室的牆面使用了淡淡的紫色，帶有一絲浪漫的氣息。雖然說空間不大，但是依舊放上了雙人床，而小面積的窗戶也確保房間能享有自然光。

浴室

homify 浴室 Multicolored
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最後讓我們看看這個家的浴室吧！像是太空艙一樣的簡單淋浴間、帶有櫃子的洗臉台，以及其他現代的衛浴設備，都能確保一家人能夠舒服地享受盥洗以及沐浴的時間。

這樣精簡但各種功能都齊全的可移動式的家，也許會是另外一種不賴的生活方式吧？

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