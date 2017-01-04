低成本＋可移動式的家：帶裝潢、北歐風格的別緻空間

隨著時代的改變，人們對於家的定義也開始有所轉變。也許我們並不需要在固定的地點生活，而是能夠更自由地移動。這次的點子簿的主角是造價相對低廉，可以移動的家。來自 LETNISKOWO 的專家們可以依照你的喜好與需求，訂做你的家。你可以自己裝潢你的家，或是讓專家們為你一手包辦所有的設計。包所有裝潢的高級版的家大約 1 平方公尺為 3 萬六千元台幣，比起傳統的房屋要來的實惠許多。

想要看看這種移動式的家的廬山真面目嗎？讓我們一起欣賞！