沐浴在陽光下吧！天窗與木頭露臺編織出的美麗木屋

每個人對於家都有不一樣的期待以及要求，對他人而言不可少的成分，也許對你來說並非太過重要。然而如果你非常熱愛戶外的生活，並且喜歡沐浴在陽光下的話，今天這個有天窗以及大面積露臺，還有大片草坪的美麗木屋也許會是符合你的期盼的家。

這間房子以混凝土以及木頭搭建而成，室內的也以白色系以及木頭為主，明亮的光線讓簡單的裝潢看起來更有魅力。現在就讓我們看看更多這個家的細節。