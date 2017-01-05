沐浴在陽光下吧！天窗與木頭露臺編織出的美麗木屋

每個人對於家都有不一樣的期待以及要求，對他人而言不可少的成分，也許對你來說並非太過重要。然而如果你非常熱愛戶外的生活，並且喜歡沐浴在陽光下的話，今天這個有天窗以及大面積露臺，還有大片草坪的美麗木屋也許會是符合你的期盼的家。
這間房子以混凝土以及木頭搭建而成，室內的也以白色系以及木頭為主，明亮的光線讓簡單的裝潢看起來更有魅力。現在就讓我們看看更多這個家的細節。
從這個角度看，房子似乎被劃分成三個區塊，高低的落差以及往外突出的方形區塊讓整體更有立體感，可以說是非常現代的設計。木頭以及白色分配的區域形成完美的視覺效果，良好的比例是專家的傑出之作。在家的前面的大片草坪，是全家人可以一起進行各類戶外活動的好地方，寬敞的面積也非常適合招待客人來此玩耍。
近看這個木頭露臺，我們著實被那寬敞度給嚇到了。在此放上了木頭的桌椅，屋主可以在此閱讀，或是喝杯茶，而留白的區域上可以作為烤肉區使用。
先讓我們進到這個家的二樓看看，這個可以作為陽台使用的走道鋪上了木板，因此屋主可以赤腳在此行走。從這張圖還能看到突出的區塊，窗戶上反射著外頭的景色。
讓我們往下到一樓，白色的中島廚房空間充裕，屋主在這裡料理一點也不會感到卡卡的。面向露臺的設計讓料理的人可以一邊注意著戶外的人的動態，一邊在陽光的沐浴下做菜，非常幸福！
餐廳與客廳緊鄰，沒有牆面阻隔的設計讓一家人可以更親密。在這個空間中，大型的黑色壁爐是為冬日帶來溫暖的主要功臣，而黑色的色調也讓壁爐成為焦點。
浴室有兩個洗臉台，對於大家庭來說是一項福音！大面的鏡子夠兩個人使用，還能讓浴室蔓延著自然光。左手邊有多層層架作為收納用，而洗臉台下的木頭更讓浴室的空間中散發溫暖。
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在浴缸這個區塊中，天花板上開了天窗，因此就連泡澡也能有陽光的滋養，夜晚的時候則能看到天空中的星星，讓人不得不佩服專家的用心！
從樓梯轉角處你可以看到設計師在一片的白之中，為部分區塊抹上亮麗的顏色，也讓這個家簡單卻一點也不無聊。值得注意的是，樓梯的旁邊的牆面還設計了大量的儲藏櫃，因此即使全家的雜物很多也不用擔心。
從這個角度，你會發現專家真的毫不浪費任何可用的空間。白色的牆面有內凹式的書架，美觀又有實用性，是非常聰明的設計。
熱愛陽光的你，是不是也想要住在這樣明亮的家呢？