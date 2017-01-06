懶人必看！10 分鐘內清理好浴室的妙招

這也許曾經發生在你的生活中，你邀請了一些人來家中作客 (如果是非常親近的朋友就可以放輕鬆，但是如果像是新同事這樣的客人，你應該會想讓他們留下良好的印象)，不過也許因為工作忙碌，因此你忘記了相約的時間已經近在咫尺。除了跳出窗戶或是逃跑，你還有一個選擇，那就是倉促地整理你的房間。而各個房間中，沒有一個比擁有一間乾淨的浴室更為重要的了。

為了拯救會讓你脹紅了臉的尷尬窘境，我們將提供給你 10 鐘內快速將浴室整理好的妙招。

一起來看看吧!