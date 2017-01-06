懶人必看！10 分鐘內清理好浴室的妙招

這也許曾經發生在你的生活中，你邀請了一些人來家中作客 (如果是非常親近的朋友就可以放輕鬆，但是如果像是新同事這樣的客人，你應該會想讓他們留下良好的印象)，不過也許因為工作忙碌，因此你忘記了相約的時間已經近在咫尺。除了跳出窗戶或是逃跑，你還有一個選擇，那就是倉促地整理你的房間。而各個房間中，沒有一個比擁有一間乾淨的浴室更為重要的了。
為了拯救會讓你脹紅了臉的尷尬窘境，我們將提供給你 10 鐘內快速將浴室整理好的妙招。
一起來看看吧!
有些牙膏，髮膠，化妝品或其他雜物隨意亂躺在浴室各個角落？ 讓他們眼不見為淨！
將檯面上多餘的物品先存放在水槽下的籃子內，等到客人撤退之後，再花時間好好地把它們一一放好。
味道比一些小灰塵還有來的更為直接，只要一進到浴室內就可能會立刻嗅到讓人感到不悅的氣息。因此，你可以選擇點個香氛蠟燭，或是在浴室噴灑一些芳香噴霧。
停止哭泣，開始清掃，而地板的整潔度會影響客人對於浴室的觀感。
你可以用掃把先快速將灰塵以及掉落在地板上的雜物集中在一起丟進垃圾桶，之後再用濕的拖把拖過一次。
如果沒有足夠的時間徹底清潔整個廁所，至少用抗菌的溼紙巾擦拭一下馬桶座位（頂部和下面的瓷器）。
將完全裝滿的垃圾桶倒入廚房的垃圾桶（或外面的垃圾桶）只需幾秒鐘，再用幾秒鐘時間就可以用一些消毒劑或是清潔劑噴灑在垃圾桶的內部，以殺死細菌和臭氣。
最後這一招也是最簡單的一招，就是在你的浴室中放置已經清洗並且曬乾的擦手巾，給客人一種浴室很整潔的錯覺。
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