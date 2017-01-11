11 張像是電影一般的農舍木屋照片

這間現代農舍風格的室內裝潢以獨特的氣氛，讓我們一走進便彷彿沉浸入童話世界美好的故事中。住在這樣的房子裡，時間好像也變得緩慢了。今天我們要帶你去參觀一座農舍風格的豪華改建物。房子本身相當小，兩層樓面積只有 19.66 坪。一樓有客廳、餐廳、廚房、蒸汽浴和淋浴間；二樓則有臥室和浴室構成的閣樓空間，同時還有一處座區可供休閒。

這麼美麗的住宅是由米蘭 ArchStudioDesign 工作室所打造。客戶希望能在保留舊式鄉村美學的前提下，擁有一座現代化舒適的家，建築師團隊便依照這個心願，設計出這座擁有一切豪華配備的都市居所。現在就一起來細細品味吧！