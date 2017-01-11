11 張像是電影一般的農舍木屋照片

這間現代農舍風格的室內裝潢以獨特的氣氛，讓我們一走進便彷彿沉浸入童話世界美好的故事中。住在這樣的房子裡，時間好像也變得緩慢了。今天我們要帶你去參觀一座農舍風格的豪華改建物。房子本身相當小，兩層樓面積只有 19.66 坪。一樓有客廳、餐廳、廚房、蒸汽浴和淋浴間；二樓則有臥室和浴室構成的閣樓空間，同時還有一處座區可供休閒。
這麼美麗的住宅是由米蘭 ArchStudioDesign 工作室所打造。客戶希望能在保留舊式鄉村美學的前提下，擁有一座現代化舒適的家，建築師團隊便依照這個心願，設計出這座擁有一切豪華配備的都市居所。現在就一起來細細品味吧！
一樓的空間採取開放式設計。每個房間都擁有不同的特色元素。客廳和餐廳之間只用一張地毯來作區隔。室內採用大量的天然材料，牆壁、樓梯和傢俱都是木頭材質，輕盈的色調給家滿滿的溫馨氣氛。
朝樓梯走去，看到的是十分別致的畫面。沙發角落設有一座壁爐，上面有著白色的煙囪，爐火包覆在玻璃裝置內，可避免灰燼到處飛揚。
在這間超級現代風的廚房裡，我們看見美麗的石雕工藝與很有質感的木頭構成了和諧的畫面。廚房設在一樓，面積約 2.42 坪。空間裡最大的亮點便是這個美到像是藝術品的料理檯面設計。
沿著樓梯上到二樓，可以看到採用玻璃圍起來的小小休息區。玻璃透明的特性，讓這處空間感覺格外開放不擁擠，也更突顯主人的獨特個性。
最後來看看設在一樓的組合式時尚臥房。這裡裝置了很美的燈飾，屋頂上設有天窗，與中性色系的裝潢和牆壁地板一起散發出溫暖的氛圍。走幾步，便可進到浴室裡，這裡設有淋浴間和浴缸，豪華空間裡採用透明玻璃作為區隔，與質樸的花崗岩共同營造出豐富絕美的視覺。
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