荒蕪石屋大變身: 使用創新素材，渾身現代感的美麗住宅

今天我們要到葡萄牙北部的阿馬蘭蒂，去參觀一個由 Bárbara Abreu 建築師團隊改造完成的建築物。這間住宅有著現代化的格局和風格，包含一座鬱鬱蔥蔥的花園和大游泳池，寬敞明亮的室內空間則採用創新材質和建築技術，打造出極為現代化的舒適生活空間。到底它有多美呢？現在就跟我們一起來一窺究竟吧！
這樣驚悚的畫面是不是嚇到你了嗎? 但是不要懷疑，這就是房子改造前的樣貌… 嗯，應該不能稱之為房子，頂多只是幾面已經殘破的石牆。設計師會施展什麼樣的魔法，打造出一間渾身現代感的家呢?
Voila! 改造後四四方方的外形是不是極具現代感呢? 這個家主要包含兩個區塊：一個是單層樓的建築，另外一個則是雙層樓的住家。這樣的構造形成了一個有趣的外觀。單層樓的建物直接銜接到游泳池和庭院，雙層樓的建物則提供了不同的生活空間。
從這個角度可以看到，建築師採用多種不同的建材打造出獨特的外觀。由白色、黑色及灰色構成的主色系，搭配質樸的石頭和外圍的綠意形成醒目的對比，營造出非常豐富的視覺觀感。
廚房和餐廳結合，成為一個可供社交的空間。採用簡約式設計，木頭的紋理與白色的櫥櫃和牆面構成優雅的調性。中島的設計將空間作了合理的分隔，同時又讓烹飪和用餐活動融合為一。
由於室內採取挑高的天花板設計，還含大片的落地窗拉門，因此室內洋溢著自然光。混凝土為主的牆面，再搭配小面積，形體獨特的石材，讓房內散發著現代的田園風情。
美麗的樓梯是採用木頭為材料，與一旁的石牆構成完美的搭配。空間裡充滿了原始粗糙的質感，讓人一看就忍不住想要伸手觸摸，感覺它豐富的質地。
這座樓梯採用別出心裁的設計，有別於傳統的階梯，當你在上下樓時，每一步都是踏在不同高度的樓梯上，讓你更注意到自己的每一腳步，也更加意識到自己身體的動作。這種獨特的設計具有不同凡響的美感，也創造出另類的生活意境！
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