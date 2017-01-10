荒蕪石屋大變身: 使用創新素材，渾身現代感的美麗住宅

這座樓梯採用別出心裁的設計，有別於傳統的階梯，當你在上下樓時，每一步都是踏在不同高度的樓梯上，讓你更注意到自己的每一腳步，也更加意識到自己身體的動作。這種獨特的設計具有不同凡響的美感，也創造出另類的生活意境！

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