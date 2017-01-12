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絕美的現代設計：20個充滿田園風味的餐廳

Tarsier Tarsier
Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 餐廳
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餐廳是家裡最重要的區域之一，尤其在比較大的屋子裡，餐廳是一個用餐和慶祝活動的好地方。只要擁有一個好的餐廳，家人或是朋友就可以盡情地享受歡樂的時光和舒適地聊天。其實無論大小，功能性才是最重要，美觀的環境當然可以為我們提供更高質的享受，但只有美麗的外表是不足夠的。

這一次 Homify 專誠為大家帶來 20 個由不同專家打造，充滿田園風味和鄉村風味的現代飯廳，它們所使用的材料和美學給我們樸素的感覺，可以通過木材和石材喚起人與大自然之間的連接。大家快來看一下吧！

1. 質感的選用和對比

CASA TORO MUERTO, LN-arquitectura LN-arquitectura 餐廳
LN-arquitectura

LN-arquitectura
LN-arquitectura
LN-arquitectura

利用不同的材料去裝潢大廳，質感的差別可以為房間帶來獨特的風味，像這個大廳的石牆和玻璃設計，構成視覺上的對比，同時提升了房間的品為。

2. 民族特色配上豪華的氣派

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura 餐廳
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

半圓的大拱門、懸浮半空的吊燈、幾何圖案的地磚和木製的傢俱，用了這些簡樸的元素去建設一個充滿氣派的大廳，非常特色的設計。

3. 潔白的溫馨小廳

homify 餐廳
homify

homify
homify
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飯廳是一個溫馨家庭的核心，昏黃的陽光和清雅的裝潢，讓這個家充滿了溫熱的感覺。再加上一點植物，和田園風的擺設，就更加完美了！

4. 沉實的經典設計

homify 餐廳
homify

homify
homify
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田園風不一定是甜美可愛的設計，它也可以是一個穩重經典的設計，這一個大廳就是一個好例子！沉木的色調讓房子帶一點冷靜和穩重的感覺，長形的木桌和銀製的盆子，讓大廳充滿了經典的氣派。

5. 非常濃郁的度假風情

PROJETO CASA DA REPRESA, Ambienta Arquitetura Ambienta Arquitetura 餐廳
Ambienta Arquitetura

Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura
Ambienta Arquitetura

開放式的空間配上太陽的光線，再加上帆布的椅子，這個大廳連露台充滿了田園的自然風味，最適合朋友的聚餐活動！

6. 充滿活力的精彩飯廳

Casale SpecialUmbria.com, Marcello Gavioli Marcello Gavioli 餐廳
Marcello Gavioli

Marcello Gavioli
Marcello Gavioli
Marcello Gavioli

只要配上一點色彩，田園風也可以非常的精彩和活潑，這些色彩繽紛的坐墊完美地點綴了簡單的設計，再配上可愛造型的吊燈裝飾，讓飯廳充滿了開心的氣氛。

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7. 傳統跟現代的結合

dining table, edictum - UNIKAT MOBILIAR edictum - UNIKAT MOBILIAR 餐廳桌子
edictum – UNIKAT MOBILIAR

dining table

edictum - UNIKAT MOBILIAR
edictum – UNIKAT MOBILIAR
edictum - UNIKAT MOBILIAR

誰說傳統跟現代感不可放在一起呢？這個餐廳就是一個完美結合的好例子，沉香的木桌配上黑褐色的現代椅子，獨具品味。

8. 簡樸的風格

B&B AT02, STUDIO ARCHIFIRENZE STUDIO ARCHIFIRENZE 餐廳
STUDIO ARCHIFIRENZE

STUDIO ARCHIFIRENZE
STUDIO ARCHIFIRENZE
STUDIO ARCHIFIRENZE

這個餐廳雖小，但卻很有風味，簡樸的傢具和純白的色調，讓這個小居更顯可愛。東歐風的桌子和清雅的擺設，非常的適合獨居的女生。

9. 多元化的獨特設計

LUX Extensible table - CHERISH Chairs - ELFO Ottoman - ANISH Storage units CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET 餐廳
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET

LUX Extensible table – CHERISH Chairs – ELFO Ottoman – ANISH Storage units

CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET
CASAMANIA HORM FACTORY OUTLET

喜歡民族風的你，一定會喜歡這個充滿特色的設計！少數民族充滿了多元化的質料、色彩和紋飾，在這個餐廳了充分地表現了這一些特點。這些誇張的設計讓這個小居更顯年輕和活潑，非常適合新一代。

10. 優雅的烙印

Projeto Casa de Sítio, Jaqueline Vale Arquitetura Jaqueline Vale Arquitetura 餐廳
Jaqueline Vale Arquitetura

Jaqueline Vale Arquitetura
Jaqueline Vale Arquitetura
Jaqueline Vale Arquitetura

不太喜歡誇張的設計，這裡有一款優雅的款式，廣闊的大廳上放了一張經典的圓桌，旁邊就是玻璃和景色，配上紅木的傢具就成為了經典優雅的代表。

11. 另類的牆壁

Casa particular, Gavetão- Decoração de Interiores Gavetão- Decoração de Interiores 餐廳
Gavetão- Decoração de Interiores

Gavetão- Decoração de Interiores
Gavetão- Decoração de Interiores
Gavetão- Decoração de Interiores

有時候，牆壁的選用是非常的重要，尤其愈簡單的設計，牆壁上的花紋就成為了決定性的因素，決定了整個房間的格局。

12. 懷舊的風味

Proyecto decoración de un txoko tradicional en Getxo., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo 餐廳
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

在現代的設計中加入復刻的元素，可以提升設計中的內涵和意義，懷舊的元素包含了古老的智慧。傳統的長桌、木椅子配了新潮的吊燈，整個飯廳顯得更有活力。

13. 柔和的光線

KUTA HOME, Kuta Home Kuta Home 餐廳
Kuta Home

Kuta Home
Kuta Home
Kuta Home

光線在現代設計中是非常重要的一環，就算家中沒有庭園或是露台，我們還是可以利用光影去營造戶外的感覺。

14. 溫和的暖色系

Casa Fazenda CC, Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores 餐廳
Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores

Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores
Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores
Silvia Cabrino Arquitetura e Interiores

大紅色的牆壁配上綠色的樹苗和木質的傢私，顯得特別有格調和溫度。再配上園外風光的壁畫，更顯文化氣氛和田園生活。

15. 採用全木材的自然風

Дача 180м2, Tatiana Ivanova Design Tatiana Ivanova Design 餐廳
Tatiana Ivanova Design

Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design
Tatiana Ivanova Design

大量使用木造的傢私和平淡的薄荷綠色，讓整個飯廳充滿了田園風情和自然的感覺。

16. 空間感

Meble z drewna - zawsze modne!, mebel4u mebel4u 餐廳
mebel4u

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在現今社會中，空間成為了奢侈品，專家表示，廣闊的地方可以讓我們放鬆心情。所以大家可以使用簡單的傢俱去提升空間感，吃飯的時候心情會更好呢！

17. 善用獨特紡織品

Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko 餐廳
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

女生最愛的碎花在這個餐廳中是主角，椅子的坐墊和桌下的地毯，為簡單的空間提升了品為。

18. 磚牆設計的威力

Apartamento em Santana, Enzo Sobocinski Arquitetura & Interiores Enzo Sobocinski Arquitetura & Interiores 餐廳
Enzo Sobocinski Arquitetura &amp; Interiores

Enzo Sobocinski Arquitetura & Interiores
Enzo Sobocinski Arquitetura &amp; Interiores
Enzo Sobocinski Arquitetura & Interiores

這個飯廳的旁邊，使用了紅色的磚牆壁紙，在室內的空間中建造田園的風味。

19. 豔麗的簡樸風

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雖然這個設計簡單，但華麗的顏色可以讓整個感覺變得更豐富。天花吊燈上的藍天白雲，讓人聯想到大自然的美，彷如在田園般。

20. 田園風的傢具配吊燈

Residencia AO, Saspadini e Schlavon Saspadini e Schlavon 餐廳
Saspadini e Schlavon

Saspadini e Schlavon
Saspadini e Schlavon
Saspadini e Schlavon

樓層的高度足夠的話，可以放置一些漂亮的水晶吊燈，這會讓房子的品位更高級。

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