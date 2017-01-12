絕美的現代設計：20個充滿田園風味的餐廳

餐廳是家裡最重要的區域之一，尤其在比較大的屋子裡，餐廳是一個用餐和慶祝活動的好地方。只要擁有一個好的餐廳，家人或是朋友就可以盡情地享受歡樂的時光和舒適地聊天。其實無論大小，功能性才是最重要，美觀的環境當然可以為我們提供更高質的享受，但只有美麗的外表是不足夠的。

這一次 Homify 專誠為大家帶來 20 個由不同專家打造，充滿田園風味和鄉村風味的現代飯廳，它們所使用的材料和美學給我們樸素的感覺，可以通過木材和石材喚起人與大自然之間的連接。大家快來看一下吧！