絕美的現代設計：20個充滿田園風味的餐廳

利用不同的材料去裝潢大廳，質感的差別可以為房間帶來獨特的風味，像這個大廳的石牆和玻璃設計，構成視覺上的對比，同時提升了房間的品為。
半圓的大拱門、懸浮半空的吊燈、幾何圖案的地磚和木製的傢俱，用了這些簡樸的元素去建設一個充滿氣派的大廳，非常特色的設計。
田園風不一定是甜美可愛的設計，它也可以是一個穩重經典的設計，這一個大廳就是一個好例子！沉木的色調讓房子帶一點冷靜和穩重的感覺，長形的木桌和銀製的盆子，讓大廳充滿了經典的氣派。
開放式的空間配上太陽的光線，再加上帆布的椅子，這個大廳連露台充滿了田園的自然風味，最適合朋友的聚餐活動！
只要配上一點色彩，田園風也可以非常的精彩和活潑，這些色彩繽紛的坐墊完美地點綴了簡單的設計，再配上可愛造型的吊燈裝飾，讓飯廳充滿了開心的氣氛。
誰說傳統跟現代感不可放在一起呢？這個餐廳就是一個完美結合的好例子，沉香的木桌配上黑褐色的現代椅子，獨具品味。
這個餐廳雖小，但卻很有風味，簡樸的傢具和純白的色調，讓這個小居更顯可愛。東歐風的桌子和清雅的擺設，非常的適合獨居的女生。
喜歡民族風的你，一定會喜歡這個充滿特色的設計！少數民族充滿了多元化的質料、色彩和紋飾，在這個餐廳了充分地表現了這一些特點。這些誇張的設計讓這個小居更顯年輕和活潑，非常適合新一代。
不太喜歡誇張的設計，這裡有一款優雅的款式，廣闊的大廳上放了一張經典的圓桌，旁邊就是玻璃和景色，配上紅木的傢具就成為了經典優雅的代表。
有時候，牆壁的選用是非常的重要，尤其愈簡單的設計，牆壁上的花紋就成為了決定性的因素，決定了整個房間的格局。
在現代的設計中加入復刻的元素，可以提升設計中的內涵和意義，懷舊的元素包含了古老的智慧。傳統的長桌、木椅子配了新潮的吊燈，整個飯廳顯得更有活力。
大紅色的牆壁配上綠色的樹苗和木質的傢私，顯得特別有格調和溫度。再配上園外風光的壁畫，更顯文化氣氛和田園生活。
大量使用木造的傢私和平淡的薄荷綠色，讓整個飯廳充滿了田園風情和自然的感覺。
女生最愛的碎花在這個餐廳中是主角，椅子的坐墊和桌下的地毯，為簡單的空間提升了品為。
這個飯廳的旁邊，使用了紅色的磚牆壁紙，在室內的空間中建造田園的風味。
樓層的高度足夠的話，可以放置一些漂亮的水晶吊燈，這會讓房子的品位更高級。