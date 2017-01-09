改造前後: 從嚇壞人變成美翻天

雖然不是每個人都信風水，可是我們相信一個設計美觀的住房可以讓人好好享受在家的時光，可以讓人好好地休息，接下來才有足夠的精力面對每天要面臨的各種挑戰。

而現實上很多人只要求有房住就好了，對於室內設計毫無要求。隨著時間流逝，房子也只會變得殘敗不堪，到最後只會獲得「老氣」、「狗窩」等等的代名詞‥‥‥不想再活在這樣的環境裡？那就來一次翻新工程吧！