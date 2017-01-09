改造前後: 從嚇壞人變成美翻天

雖然不是每個人都信風水，可是我們相信一個設計美觀的住房可以讓人好好享受在家的時光，可以讓人好好地休息，接下來才有足夠的精力面對每天要面臨的各種挑戰。
而現實上很多人只要求有房住就好了，對於室內設計毫無要求。隨著時間流逝，房子也只會變得殘敗不堪，到最後只會獲得「老氣」、「狗窩」等等的代名詞‥‥‥不想再活在這樣的環境裡？那就來一次翻新工程吧！
這一個堪稱是老奶奶級的殘舊公寓由西班牙建築公司Novodeco負責改造，肩負起給予這一個老氣逼人的住美麗宅新生的使命。
我們先看到的是改造前的廚房‥‥‥昏暗的廚房應該歸咎於不良的採光，而且牆上的拼花磁磚到底有多久的歷史啦？現代人沒有人會再使用這種圖案的貼牆磁磚吧！
這樣子才是可以讓人烹調料理的廚房吧！設計簡約的開放式廚房完全把舊有的磁磚淘汰掉，換來的是一整組純白的廚櫃和鮮紅色的平滑流理台。
為了增加廚房的照明，設計師選用了兩個設計現代的球形吊燈，甚至在天花板開鑿一個天窗以及裝設天花燈，效果非常明顯。
全屋的地板被重新換掉，設計師選用了容易搭配的淺色系木地板，非常合適這一整個純白的用餐區域。
白色的皮製餐椅與金屬椅腳輕鬆地營造了時尚的感覺，成就了這一個美麗的餐廳～
老實說，你會想要在這個昏黃老氣的客廳作客嗎？你會想要在這邊看電視嗎？要是我的話我寧願在房暗裡倒頭大睡就算了！
無論是牆壁的用色、木製的拉門、地板或者是茶几，從頭到尾都好像不對勁似的‥‥‥
睡在這個充滿60年代味道的臥室裡只會為人帶來惡夢吧？設計簡陋隨便的臥室完全沒有家的感覺，無論睡了多少個小時，這裡都總是會讓人提不起勁吧！
綠色的牆色要OUT, 點點地板要OUT, 那佔位置又不好看的老派衣櫥通通也要OUT!
雖然臥室佔地不大，可是經過翻新後感覺卻煥然一新！
地板被換成淺成木板，與房子的其他部分一致；入牆式的大衣櫥善用空間之餘，外表也非常好看；老舊的床被換成現代款式，床背的軟墊牆引人入睡。
這一整個富有現代感的簡約風臥室看起來非常順眼，大概是因為白色與灰色的組合具有療癒效果吧！
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