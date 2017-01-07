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15 個你們在整理家居時經常會犯的錯

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Longboard by chris+ruby, chris+ruby chris+ruby 廚房收納櫃與書櫃
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凌亂是所有室內設計的殺手，很多時候其實你會發現，一個舒適的起居空間的首要基本條件一定是「充裕的收納空間」。或許一時三刻你可以把東西亂塞在櫃子裡，眼不見為淨就好，可是總有一天你必須要收拾這一個爛攤子啊！

無論你花了多少錢買裝飾品，用了多少心思想設計室內裝潢，只要你忽略掉以下 15 個整理家居時會犯的錯，這些所有的付出都會變得徒勞無功！大家趕快來學習吧～

​1. 沒有大衣架

FORTY, abode Co., Ltd. abode Co., Ltd. 客廳儲藏櫃
abode Co., Ltd.

FORTY

abode Co., Ltd.
abode Co., Ltd.
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在日夜溫差大的季節，比如說現在的冬季，大家出門想必一定會帶上一件大衣吧？可是你有沒有發現，回家的時候你總是把大衣隨手放？幾天下來，房子裡堆積的大衣愈來愈多，房子看起來就愈來愈亂！趕快買一個大衣架回家使用吧～

​2. 浴室收納空間不足

Изысканность стиля - Ванная , СТУДИЯ "ДА" ДАРЬИ АРХИПОВОЙ СТУДИЯ 'ДА' ДАРЬИ АРХИПОВОЙ 浴室 陶器 White
СТУДИЯ <q>ДА</q> ДАРЬИ АРХИПОВОЙ

СТУДИЯ "ДА" ДАРЬИ АРХИПОВОЙ
СТУДИЯ <q>ДА</q> ДАРЬИ АРХИПОВОЙ
СТУДИЯ "ДА" ДАРЬИ АРХИПОВОЙ

女生就是會有很多瓶瓶罐罐，無論是基本的洗髮乳到皮膚磨沙膏，或者是保養品到面膜等等，只要浴室的收納空間不足，東西就會被亂放亂擠，最後顯得凌亂不甚！

​3.設計不良的工作室

Квартира в Краснодаре - Изысканность стиля Детская сыновей, СТУДИЯ "ДА" ДАРЬИ АРХИПОВОЙ СТУДИЯ 'ДА' ДАРЬИ АРХИПОВОЙ 浴室 陶器 Beige
СТУДИЯ <q>ДА</q> ДАРЬИ АРХИПОВОЙ

СТУДИЯ "ДА" ДАРЬИ АРХИПОВОЙ
СТУДИЯ <q>ДА</q> ДАРЬИ АРХИПОВОЙ
СТУДИЯ "ДА" ДАРЬИ АРХИПОВОЙ

在家裡工作的話，工作室怎麼能夠不整齊呢？多安裝幾個文件架、書架，買一張好一點的書桌和工作椅吧！

​4. 凌亂的娛樂區域

Departamento Bajamares, TALLER TAMI TALLER TAMI 客廳電視櫃 木頭 Wood effect
TALLER TAMI

TALLER TAMI
TALLER TAMI
TALLER TAMI

電視機、音響、DVD機、遊戲機等等的娛樂設施當然不能夠隨意擺放啊！好好地設計一個電視組合櫃吧～

​5. 忽略可用空間

Innovative storage solutions. homify 現代風玄關、走廊與階梯 built-in storage,space saving furniture
homify

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床底、牆角和樓梯底等等的空間其實非常好用，可塑性也很高，不妨詢問我們的專家該如何善用這些空間吧～

​6. 衣服到處亂放

Contemporarily Dashing | BUNGALOW, Design Spirits Design Spirits 更衣室
Design Spirits

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承認吧！我們常常把穿過的衣服到處丟，無論是床上、椅子上或者是地板上！那你有考慮一下一個貼牆的大衣櫃，甚至是奢華的步入式衣帽間嗎？

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​7. 缺乏儲物空間

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Design Spirits

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無論是客廳或者其他任何的起居空間，如果缺少了櫃子等等的儲物收納空間就麻煩了！我們絕對需要像這樣子的櫃子來維持地方整潔啊！

​8.太多垃圾桶

Pull out waste bins Urban Myth 廚房儲櫃
Urban Myth

Pull out waste bins

Urban Myth
Urban Myth
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沒錯，使用垃圾桶是一種好習慣，可是當一個公寓裡有比如說５個垃圾筒的話可不是這麼一回事了！愈多垃圾桶，你就會需要更長的時間來等桶子滿，到時後垃圾早已經發出臭味啦！再說，垃圾膠袋非常不環保！把可用垃圾桶減少到２個就好了。

​9. 沒地方放廚房用品

Longboard Cherry by chris+ruby chris+ruby 廚房收納櫃與書櫃
chris+ruby

Longboard Cherry by chris+ruby

chris+ruby
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廚房同時是一個容易出亂子的地方，你看看自己每次煮飯所用的碗盤就知道了‥‥‥所以，在廚房裡裝設好適何合各種餐具和廚具的木架就最實用不過了。

​10. 雜亂的廚櫃

Happiest when the skies are blue, Alaris London Ltd Alaris London Ltd 廚房收納櫃與書櫃
Alaris London Ltd

Happiest when the skies are blue

Alaris London Ltd
Alaris London Ltd
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放在廚櫃最後的瓶瓶罐罐總是不見天日，等到每年大掃除的時候我們才發現有好多東西已經過期好久好久了！你會考慮一下這一種可以拉出來的無死角廚櫃嗎？

​11. 臥室沒有足夠的收納架子

Soho, Alecc Interior Design Alecc Interior Design 臥室
Alecc Interior Design

Alecc Interior Design
Alecc Interior Design
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臥室這個最私人的地方怎麼能夠沒有收納木架呢？參考一下這一種時尚又實用的架子設計吧～

​12. 來亂的調味料

APARTAMENTO SAÚDE - SP, Natali de Mello - Arquitetura e Arte Natali de Mello - Arquitetura e Arte 廚房配件與布織品
Natali de Mello – Arquitetura e Arte

Natali de Mello - Arquitetura e Arte
Natali de Mello – Arquitetura e Arte
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中華飲食文化博大精深，有可能用的的調味料非常多。然而，不同的醬汁和醬油總是讓廚房看起來特別混亂，該是為調味料們度身訂造一個調味架的時候了～

​13. 光線不足

Ultramodern Loft | CONDOMINIUM, Design Spirits Design Spirits 臥室
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如果你的房間自然光不足，謹記無論如何也要安裝足夠的燈光照明！因為昏暗的空間是任何室內設計的大忌啊！

​14. 沐浴乳沒地方放

Mobiliario Fondo Baño, Salgar Salgar 衛浴書櫃
Salgar

Salgar
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我們常常把沐浴乳洗髮精等等隨使放在淋浴間的地上，你有想過在牆角安裝這種金屬架吧？方便又實用！

​15. 不保持桌子的整潔

The Sanderson Home, inDfinity Design (M) SDN BHD inDfinity Design (M) SDN BHD 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
inDfinity Design (M) SDN BHD

inDfinity Design (M) SDN BHD
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要謹記桌子的功用是讓你喝茶、工作或吃飯，而不是放雜物！現在就一改你的陋習，努力保持桌面的整潔吧！

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