15 個你們在整理家居時經常會犯的錯

凌亂是所有室內設計的殺手，很多時候其實你會發現，一個舒適的起居空間的首要基本條件一定是「充裕的收納空間」。或許一時三刻你可以把東西亂塞在櫃子裡，眼不見為淨就好，可是總有一天你必須要收拾這一個爛攤子啊！
無論你花了多少錢買裝飾品，用了多少心思想設計室內裝潢，只要你忽略掉以下 15 個整理家居時會犯的錯，這些所有的付出都會變得徒勞無功！大家趕快來學習吧～
在日夜溫差大的季節，比如說現在的冬季，大家出門想必一定會帶上一件大衣吧？可是你有沒有發現，回家的時候你總是把大衣隨手放？幾天下來，房子裡堆積的大衣愈來愈多，房子看起來就愈來愈亂！趕快買一個大衣架回家使用吧～
女生就是會有很多瓶瓶罐罐，無論是基本的洗髮乳到皮膚磨沙膏，或者是保養品到面膜等等，只要浴室的收納空間不足，東西就會被亂放亂擠，最後顯得凌亂不甚！
在家裡工作的話，工作室怎麼能夠不整齊呢？多安裝幾個文件架、書架，買一張好一點的書桌和工作椅吧！
電視機、音響、DVD機、遊戲機等等的娛樂設施當然不能夠隨意擺放啊！好好地設計一個電視組合櫃吧～
床底、牆角和樓梯底等等的空間其實非常好用，可塑性也很高，不妨詢問我們的專家該如何善用這些空間吧～
承認吧！我們常常把穿過的衣服到處丟，無論是床上、椅子上或者是地板上！那你有考慮一下一個貼牆的大衣櫃，甚至是奢華的步入式衣帽間嗎？
無論是客廳或者其他任何的起居空間，如果缺少了櫃子等等的儲物收納空間就麻煩了！我們絕對需要像這樣子的櫃子來維持地方整潔啊！
沒錯，使用垃圾桶是一種好習慣，可是當一個公寓裡有比如說５個垃圾筒的話可不是這麼一回事了！愈多垃圾桶，你就會需要更長的時間來等桶子滿，到時後垃圾早已經發出臭味啦！再說，垃圾膠袋非常不環保！把可用垃圾桶減少到２個就好了。
廚房同時是一個容易出亂子的地方，你看看自己每次煮飯所用的碗盤就知道了‥‥‥所以，在廚房裡裝設好適何合各種餐具和廚具的木架就最實用不過了。
放在廚櫃最後的瓶瓶罐罐總是不見天日，等到每年大掃除的時候我們才發現有好多東西已經過期好久好久了！你會考慮一下這一種可以拉出來的無死角廚櫃嗎？
臥室這個最私人的地方怎麼能夠沒有收納木架呢？參考一下這一種時尚又實用的架子設計吧～
中華飲食文化博大精深，有可能用的的調味料非常多。然而，不同的醬汁和醬油總是讓廚房看起來特別混亂，該是為調味料們度身訂造一個調味架的時候了～
如果你的房間自然光不足，謹記無論如何也要安裝足夠的燈光照明！因為昏暗的空間是任何室內設計的大忌啊！
要謹記桌子的功用是讓你喝茶、工作或吃飯，而不是放雜物！現在就一改你的陋習，努力保持桌面的整潔吧！
更多點子：臥室：6 個適合擺放雙人床的好設計