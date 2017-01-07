15 個你們在整理家居時經常會犯的錯

凌亂是所有室內設計的殺手，很多時候其實你會發現，一個舒適的起居空間的首要基本條件一定是「充裕的收納空間」。或許一時三刻你可以把東西亂塞在櫃子裡，眼不見為淨就好，可是總有一天你必須要收拾這一個爛攤子啊！

無論你花了多少錢買裝飾品，用了多少心思想設計室內裝潢，只要你忽略掉以下 15 個整理家居時會犯的錯，這些所有的付出都會變得徒勞無功！大家趕快來學習吧～