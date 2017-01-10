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10 間盡享大自然生活的木屋

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
Haus Jacobs, Innenarchitektur Berlin Innenarchitektur Berlin 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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今天 Homify 搜集了十間迷人的木屋來為大家作重點介紹，它們的外表看起來不一定都非常奪目，有些看起來甚至還十分簡單。而事實上，每一間美麗小木屋的背後都經過設計師精心設計和打造，所以無論你是偏好簡約風木屋，抑或是現代時尚的奢華小木屋，你準是可以在這裡找到最適合你的款式。

​1. 木柱結構房子

homify 房子
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這個房子根本就是為了融入旁邊的自然樹林為首要目的吧！整個房子所採用的木條顏色和紋理都十分自然，暗啞色系與四周的幼木非常相配。

房子本身的結構也與眾不同，因為前門的屋簷由木柱支撐，就好像是房子的延伸一樣。

​2. 山間木屋

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios 房子
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

可能是因為這個木屋的草地範圍由大幅整理的關係，所以感覺上跟四周的大自然景色產生了距離感。也是因為這個原因，這一個寬闊的鄉郊木屋才能如此鶴立雞群、一枝獨秀。

想知道更多關於這個木屋的介紹，歡迎你查看這一個點子簿喔：與大自然為鄰:-絕對會讓你一眼傾心的鄉村木屋

​3. 由紅木點綴的木屋

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Cottage Style / コテージスタイル

Log Cabin beside Japan Alps

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

這個由紅木點綴的木屋看起來有點童話小屋的感覺有沒有？整個木屋都呈現出一種原始的鄉郊風味，升高了的地台能有效提升屋內對外的視覺，而且從外表上看起來也能讓房子本身更顯突出。

​4. 極簡約小木屋

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Log Cabin

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這一個造型簡約卻五臟俱全的小木屋也許是預算有限的你的首選！沉實的平房房外由白色框框的窗子襯托，看起來雖然簡單，卻不失木屋應有的自然感覺以及和階氣氛。

​5. 「沒完成」的小木屋

Lake Cabin FAM Architekti 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
FAM Architekti

Lake Cabin

FAM Architekti
FAM Architekti
FAM Architekti

從外觀看來，這一個小木屋就注定不平凡。

無論是房子的取代或者是外觀設計，這一個位於森林之間的木屋都以我們剛剛所看到的非常不同。特別的是整個房子的禪意味道甚濃，呈現出一種「未完成」的風格，讓人看得津津樂道。

​6. 寬闊的斜型木屋

Timber Clad Exterior Facit Homes 木屋
Facit Homes

Timber Clad Exterior

Facit Homes
Facit Homes
Facit Homes

這個空間感充足的木屋的外型創新，因為房子的屋頂是斜型的，而房子的五角形的木架設計也充滿個人風格與設計感。值得留意的還有房子的北歐風設計內部喔，詳情請參閱：以森林為家：你夢寐以求的北歐風木屋

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​7. 迷你木屋

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這個就好像是一塊積木一樣的迷你木屋隱身在長得茂盛的樹木旁邊，隱私度非常好，絕對是一家人暫時逃離城市生活的理想度假小木屋。

​8. 現代組合木屋

Geschwister Scholl Allee, Carlos Zwick Architekten Carlos Zwick Architekten 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Carlos Zwick Architekten

Carlos Zwick Architekten
Carlos Zwick Architekten
Carlos Zwick Architekten

這一整組木屋所呈現的感覺跟剛剛看過的截然不同，它的外表剛強又時尚，高牆設計讓人難以從外窺探屋內的情況。從這裡我們可以看到木材的可塑性是如此的高，任何大小形態的房子設計它都可以勝任～

​9. 時尚為主木材為輔

Haus Jacobs, Innenarchitektur Berlin Innenarchitektur Berlin 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Innenarchitektur Berlin

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Innenarchitektur Berlin
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這一個看起來非常摩登的房子簡直就是時尚為主木材為輔！建在木地台上的玻璃木屋景觀開揚，簡單俐落的房型線條讓人愛不釋手！

​10. 大膽創新的木屋

Denver Street Lot 7, Uptic Studios Uptic Studios 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Uptic Studios

Denver Street Lot 7

Uptic Studios
Uptic Studios
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最後我們來看的是這一個風格大膽創迎的現代木屋——房子的幾何外型讓人難以捉摸設計師的風格取向，因為感覺上每轉一個彎都會發現新驚喜，就比如說右手邊的金屬平台！

一起在山中遊玩吧! 一間適合愜意生活的山間木屋
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