10 間盡享大自然生活的木屋

這個房子根本就是為了融入旁邊的自然樹林為首要目的吧！整個房子所採用的木條顏色和紋理都十分自然，暗啞色系與四周的幼木非常相配。

房子本身的結構也與眾不同，因為前門的屋簷由木柱支撐，就好像是房子的延伸一樣。