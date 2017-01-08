走在未來的家: 低預算的住宅

「極簡風」這個名詞大家雖然耳熟能詳，可是值得參考的極簡風美房實在太多，有好的房子我們當然也要介紹給大家囉！而當然要帶大家來看的房子也不例外~

今天本專案的主角是一個由設計公司NAN Arquitectos負責的平房，無論室內外都採用了極簡風格。雖然如此，房子的內部依然呈現出一種溫暖和諧的氣氛，並不是單純的空蕩蕩簡約房子，非常值得參觀喔～