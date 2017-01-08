走在未來的家: 低預算的住宅

「極簡風」這個名詞大家雖然耳熟能詳，可是值得參考的極簡風美房實在太多，有好的房子我們當然也要介紹給大家囉！而當然要帶大家來看的房子也不例外~
今天本專案的主角是一個由設計公司NAN Arquitectos負責的平房，無論室內外都採用了極簡風格。雖然如此，房子的內部依然呈現出一種溫暖和諧的氣氛，並不是單純的空蕩蕩簡約房子，非常值得參觀喔～
整個長方型的房子外型看起來非常簡約——沒有任何裝飾，沒有任何奢華元素。特別顯妥的只有黑色的屋頂和外牆，它們勾勒了房子的線條，令這個平房顯得份外有型幹練。
長方型的房型最適合安裝落地玻璃窗——這種打造現代房子必備的元素。果然，面向庭院的牆面全被換上強化落地玻璃窗，輕鬆地引入自然光。
整個起居空間採取了直線的設計，減少使用牆壁間隔不同的部分。開放式廚房和餐廳以及臥室呈現一直線，並以設計新穎時尚的壁爐作分隔，是最簡單實在的空間規劃，同時也不怕有任何多餘牆壁阻擋陽光。
整個室內裝潢雖然還是以最組典、最簡約的黑白灰組合組成，然而，設計師可在天花板加入了一點工業風元素呢——保持著原始混凝土樣貌的天花板就好像是這個極簡風空間的一個小小變調。
除此以外，設計師還選用了不同材質的傢俱營造出自然混搭的味道，例如是編織地鳥和藤蔓傢俱等等。
「躲」在壁爐後的臥室坐擁望向庭院的美景，無論是擺設或者是臥室的床品同樣有一種清新的感覺。每天能夠在這裡被溫暖的陽光喚醒，難道這還不算是一件幸福的事嗎？
庭院
從這個角度我們可以了解到屋主們每天怎樣被綠意包圍，而且輕薄的白色窗紗為整個空間帶來一種空氣感以及恬靜自然的感覺，讓人住得非常舒適。你會選擇這樣子的房子嗎？
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