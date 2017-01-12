28 坪的平房: 被溫暖的陽光包圍的火柴盒房子

小時候你們也喜歡拿火柴盒子來玩嗎？把火柴在盒子上用力一劃就能產生火光，這樣的事情對於小孩來說就已經夠神奇了！
今天我們要介紹的日本平房方方正正地，擁有像火柴盒子一樣的外表，簡約平實的外觀顯得份外特別。而房子的室內採光非常充足，置身其中就有一種被溫暖的陽光包圍的感覺，看起來不止只有 28 坪。
這一間平房外型是一個線條完美的長方型，無論是外牆本身抑或是窗框都是以純木打造。房子的四周只有平地與藍天，並沒有任何其他裝飾品，所以從外觀上顯得份外樸實。這樣子看你聊想得到火柴盒子嗎？
整個室內的起居空間無論是客廳或者是餐廳都一致地採用了極簡風格，牆面是最經典的純白色，而地板鋪設了斜紋木地板，貫徹了室外的火柴盒純木設計。
你可能會發現，連選用的木製傢俱都是充滿了輕便的感覺，讓人一進門就壓力全消。
由於設計師選用了大量的透光木框門，所以室內總是這麼的明亮，經過純白牆壁的反射才能讓室內空間看起來這麼的寬闊。
這一種木框木門簡直是結合了傳統的日式紙木門設計與現代的科技，好看之餘也十分實用，直接為室內帶來點點的自然風味。
房間的設計同樣簡約而且陽光充沛，而左邊的牆上則裝設了內嵌式的置頂衣櫃。
除此以外，當房子略去了其他大型傢俱的時候，房間的用途便可以輕易地被轉換——這一刻可以是小小的工作室，而下一刻可以是讓人放輕鬆的臥室。
最後我們來參觀浴室，你不難在此找到房子一貫的設計元素，例如木框門和簡約風格元素。然而，洗澡區域的牆上與眾不同地貼了顏色鮮艷的馬賽克磁磚，是這個簡約的純木空間裡的一個可愛小變化。
你喜歡這一個由設計公司株式会社CAPD所打造的房子嗎?
更多美房看這裡: