28 坪的平房: 被溫暖的陽光包圍的火柴盒房子

小時候你們也喜歡拿火柴盒子來玩嗎？把火柴在盒子上用力一劃就能產生火光，這樣的事情對於小孩來說就已經夠神奇了！

今天我們要介紹的日本平房方方正正地，擁有像火柴盒子一樣的外表，簡約平實的外觀顯得份外特別。而房子的室內採光非常充足，置身其中就有一種被溫暖的陽光包圍的感覺，看起來不止只有 28 坪。