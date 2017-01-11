很多時候我們會將「簡約風格」與「枯燥」混為一談，可是我們卻相信簡單就是美這個美學觀念。有些時候我們也會覺得設計時尚又精緻的房子美得不可思議，可是卻有點像精品酒店的感覺，難以應用在日常家居設計裡。
今天我們要為大家介紹的房子無論是室內外都呈現出一種簡單的美感，而且還有滿滿的家的感覺，絕對能夠讓大家把點子學起來、應用在未來的房子設計上！
這一個美麗的家庭房子由奶油白色的外牆組成，這一種白色的變調感覺十分柔和，而且也會帶來整潔的感覺，確實是一個非常不錯的選擇。
由於房子本身的線條分明俐落，而且不乏邊邊角角，所以設計師Casa TM為了柔化視覺效果和平衡視覺觀感，特地在花園加入曲線設計元素，例如花圃的位置。
房子的外圍是一整個由赤土色地磚鋪成的室外空間，由木製天花遮蔽。視覺上這個外圍區域就好像是房子的延伸，而實際上這可是個好用的戶外空間，例如下雨的時候也還是可以在這邊曬衣服。
開放式廚房牆面鋪設計深色的馬賽克磁磚，帶來一種家裡的廚房會有的感覺。大量的廚櫃為這個煮食空間提供了充足的收納空間，畢竟維持空間乾淨整齊是打造理想的家的首要條件！
廚房的另一端的料理台背後是一個迷你吧台，足夠四個人同時坐在這邊喝個小酒聊個天。純木吧台非常美觀，而且還可以把廚房和其他起居空間分隔開來，搭純白色的高腳椅子簡直是絕配。
浴室的設計風格同樣多變，整體因為黑色系的高貴花紋牆紙而顯得份外典雅，當然也是因為牆上的那一盞復古牆燈和典雅風的鏡子的關係囉！
此外在浴室裡擺放顏色鮮艷的植物可有助美化空間，特別是當你的浴室的主調是暗色系的時候！
另外一個浴室所呈現出來的感覺截然不同！這邊給人的感覺是簡約之中帶點高貴的味道，這可要歸功於珍貴的雲石洗臉台和牆上的自然石紋。
此外，設計師在此擺放了一面大型的鏡子，這個做法有效於擴大空間感，非常適合小型的浴室喔！