很多時候我們會將「簡約風格」與「枯燥」混為一談，可是我們卻相信簡單就是美這個美學觀念。有些時候我們也會覺得設計時尚又精緻的房子美得不可思議，可是卻有點像精品酒店的感覺，難以應用在日常家居設計裡。

今天我們要為大家介紹的房子無論是室內外都呈現出一種簡單的美感，而且還有滿滿的家的感覺，絕對能夠讓大家把點子學起來、應用在未來的房子設計上！