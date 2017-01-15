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4 個可怕浴室的完美時尚蛻變

PUIKWAN PANG — HOMIFY PUIKWAN PANG — HOMIFY
ArcKid, ArcKid ArcKid 現代浴室設計點子、靈感&圖片
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經過長年累月的累積，你有沒有發現浴室到處都是佈滿水漬？如果你是懶惰一族不常清洗浴室的話，你應該不難發現霉菌的存在吧！浴室這個一常常充滿水氣的地方需要經常保養，而且老實說很多浴室都有「收納空間不足」的問題，你們不能再放任不管了！

今天我們要強迫大家正視4個可怕的浴室，其中的目的並不是要把你們嚇壞，而是我們希望帶來一個訊息——任何浴室都有重獲新生變時尚的機會！

​浴室1 改造前

A Casa do Arco, Alma Braguesa Furniture Alma Braguesa Furniture 衛浴浴缸與淋浴設備
Alma Braguesa Furniture

Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

浴室1的空間本身就非常不足夠，可是當初還硬要放一整個浴缸在這邊，連馬桶都快要放不下了！再者，你看看那一整面老氣逼人的花紋磁磚牆和地上泛黃的老地板‥‥‥天啊！

​浴室1 改造後

A Casa do Arco, Alma Braguesa Furniture Alma Braguesa Furniture 衛浴浴缸與淋浴設備
Alma Braguesa Furniture

Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture
Alma Braguesa Furniture

改造後的浴室是不是好看太多啦！剛剛提過的大小不符的老浴缸終於被搬走了，換來的是透明的淋浴間。經過間隔重新改動的浴室再沒有顯得過份壓迫了，隨之而來是個明亮的簡潔空間。

​浴室2 改造前後

Reforma de vivienda unifamiliar, CPETC CPETC 現代浴室設計點子、靈感&圖片
CPETC

CPETC
CPETC
CPETC

我們相信沒有人能夠理解浴室2號改造前（左圖）的設計風格——黑色的地板、綠色的洗臉台和浴缸以及灰紅相間的牆面‥‥‥這‥‥‥我真的不懂！

改造後的浴室（右圖）順眼很多，無論是配色或用料都顯得特別時尚。剛剛那一面不必要的弧形牆壁也被打掉了，於是空間就變寬闊不少。

​浴室3 改造前後

Luce e spazi aperti - rivisitazione di un interno a Ceggia (VE), Studio Massimo Rinaldo architetto Studio Massimo Rinaldo architetto 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Studio Massimo Rinaldo architetto

Studio Massimo Rinaldo architetto
Studio Massimo Rinaldo architetto
Studio Massimo Rinaldo architetto

這個浴室其實相對來說保養得比剛剛的兩個例子好～很～多，可是它卻顯現出一般浴室會遇到的問題——收納空間匱乏。

設計師其實沒有改變它的間隔，只是換上了許多外型時尚統一，而且收納空間充足的櫃子與洗臉台。這樣子的小型改動其實也非常值得大家參考喔。

​浴室4 改造前

ArcKid, ArcKid ArcKid 現代浴室設計點子、靈感&圖片
ArcKid

ArcKid

ArcKid
ArcKid
ArcKid

浴室4本身的造型非常老氣，就好像是過時而且失敗的公主風浴室似的。縱使浴室的空間充足，整個空間所呈現的感覺卻異常的昏暗，總是有一種髒髒亂亂的感覺。

浴室4 改造前

ArcKid, ArcKid ArcKid 現代浴室設計點子、靈感&圖片
ArcKid

ArcKid

ArcKid
ArcKid
ArcKid

浴室的另一端看起來比剛剛的洗臉台部分看起來更糟，金色金屬的設計無止境地流露出過時的味道。

而這邊最大的問題是地上的紅地毯！為什麼，為什麼你要把紅地毯放在浴室裡？沒有人會在這邊走貓步吧！

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​浴室4 改造後

ArcKid, ArcKid ArcKid 現代浴室設計點子、靈感&圖片
ArcKid

ArcKid

ArcKid
ArcKid
ArcKid

這個全新的浴室就不一樣了！極簡風的設計是個最安全而且永不過時的選擇。

充足的照明讓它擺脫了舊布的昏暗形象；而且透明的玻璃間隔起了分隔作用的同時也無損浴室的空間感，非常值得參考。

​浴室4 改造後

ArcKid, ArcKid ArcKid 現代浴室設計點子、靈感&圖片
ArcKid

ArcKid

ArcKid
ArcKid
ArcKid

邊的窗簾被換走了，而牆上的磁磚和地板全都換成新的：木地板配白灰色牆面的組合簡約又時尚，實在是比剛剛的好看多了！而且有了木地板這一種高品質的材料，就沒有人會想在上面鋪任何的地毯了啦！

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