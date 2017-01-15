4 個可怕浴室的完美時尚蛻變

經過長年累月的累積，你有沒有發現浴室到處都是佈滿水漬？如果你是懶惰一族不常清洗浴室的話，你應該不難發現霉菌的存在吧！浴室這個一常常充滿水氣的地方需要經常保養，而且老實說很多浴室都有「收納空間不足」的問題，你們不能再放任不管了！

今天我們要強迫大家正視4個可怕的浴室，其中的目的並不是要把你們嚇壞，而是我們希望帶來一個訊息——任何浴室都有重獲新生變時尚的機會！