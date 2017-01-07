絕美的中庭設計：上下樓貫通的超時尚日式美房

傳統的中式四合院非常著重中庭（又名天井）的設計，目的主要在於形成室內自然通風，同時增加房子內部的採光度，風水學上甚至有聚財的作用。

在現代建築中由於面積所限，很少人會願意利用這麼大的一個空間來單純打造一個中庭，所以今天本專案的主角更顯得珍貴——這是一間上下樓貫通的時尚日式美房——而它的特點就是那個時尚美麗的中庭設計，大家不妨來參觀看看吧！