絕美的中庭設計：上下樓貫通的超時尚日式美房

傳統的中式四合院非常著重中庭（又名天井）的設計，目的主要在於形成室內自然通風，同時增加房子內部的採光度，風水學上甚至有聚財的作用。
在現代建築中由於面積所限，很少人會願意利用這麼大的一個空間來單純打造一個中庭，所以今天本專案的主角更顯得珍貴——這是一間上下樓貫通的時尚日式美房——而它的特點就是那個時尚美麗的中庭設計，大家不妨來參觀看看吧！
方型的深灰色房子的外觀給人一種幹練簡潔的感覺；而同一時間房子的好幾面外牆都鋪上了看起來十柔和的塑木外牆板，這樣子平衡了視覺效果，避免令人覺得房子看起來太「生人勿近」。
設計師選用了實木的雪松作為地板的素材，讓房子內散發溫暖氣息外，也能讓人感受到來自自然的芳香，一進門就會忍不住大口呼吸。寬敞且明亮的走廊打破了一般人對於走廊那陰暗且恐怖的印象，完美地連接家中區塊。
現在我們來到二樓：由於預留了大量空間給中庭的關係，二樓的走廊部份其實不足於擺放人何大型傢俱，極其量只可以像樓下一樣在偌大的落地玻璃窗邊擺放各種植物盆栽來點綴空間。
開式中庭設計看起來雖然非常新穎獨特，並且能夠大大提升室內的採光與通風，可是它始終有一定的危險性在，所以不推薦給有小孩的家庭喔～
雖然二樓走廊可發揮的空間不多，可是設計師卻沒有馬虎了事！除了貫徹全屋的簡約風設計外，設計師還刻意為天花板鋪上深色的方型木板，與四周潔白的淺色系空間作出恰到好處的對比。
除此以外，他們還在火爐排氣管的牆角前擺放了一把顏色鮮艷的木結他，此舉除了起了裝飾功用外，還可以直接讓賓客感受到屋主對音樂的喜愛，隨時都能引起話題。
你會考慮在家裡打造像這樣子的一個中庭嗎？
延伸閱讀：有著能矇騙人的外觀的美麗別墅