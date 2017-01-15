擁有泳池跟日光浴區，你夢想中的時尚單層預製平房

預製屋這種新型的建房選擇近年愈來愈受歡迎，除了因為其建築成本較傳統方法低之外，房子本身的設計亦較有彈性，日後如果希望在房子上加建的話也比較容易。
今天我們繼續為大家介紹我們夢寐以求的預製屋，這個一層樓的時尚平房四周被綠意包圍，而室內設計以純白色為主，是個令人愛不釋手的絕美房子。
這個房子的結構看起來十分經典和優雅，潔白平滑的白色外牆與夾色的屋頂成了對比。房子四周被修剪整齊的大草地包圍，翠綠的顏色與房子本身共同營造出一種清新的感覺，同時也為人帶來親切感。
房子的庭院空間十分充足，由數個灌木組成的戶外花園與大草坪組成，絕對是辦夏日派對、跟親朋好友一起享受陽光的最佳場地！
一進門就被純白的空間包圍了，可是這個玄關看起來卻不會單調無趣——整個空間由蘭花、一個給狗狗的軟墊以及牆上的閃石框子點綴。
門邊的磨砂玻璃為室內引進陽光，而門前的小桌子可供擺放車匙或信件等等，好看又實用。
客廳由特大的灰色皮製沙發、簡約的純白電視機組和茶几組成，光看就已經讓人覺得非常和諧。
除此以外，客廳的一些小細節例如花紋抱枕、天花板的閃石吊燈和茶几上的銀色花瓶亦有助提起客廳的美觀度，打造了一個最適合家人朋友共聚的空間。
接著我們來參觀的是這個充滿活力的臥室。
雙人床背後的整面鏡場有助於擴大空間感，讓人倍覺臥室寬闊舒適。雙層的紅色窗簾並不是常見的選擇，可是搭配這個純白的臥室卻又恰到好處。
開放式廚房一直是時尚房子設計必要的元素，而設計師更在這個煮食空間和餐廳裡加入好玩的派對元素——你瞧瞧天花板上的數盞球型閃石吊燈！很矚目對吧？
整個空間依舊以純白色為主要色調，可是流理台與椅子的部分則選用了黑色，黑白的組合經典又時尚。
預製屋的空間同樣可以如此寬敞！這個由游泳池與戶外日光浴區共同組成的戶外空間難道不是你所夢寐以求的嗎？
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