擁有泳池跟日光浴區，你夢想中的時尚單層預製平房

預製屋這種新型的建房選擇近年愈來愈受歡迎，除了因為其建築成本較傳統方法低之外，房子本身的設計亦較有彈性，日後如果希望在房子上加建的話也比較容易。

今天我們繼續為大家介紹我們夢寐以求的預製屋，這個一層樓的時尚平房四周被綠意包圍，而室內設計以純白色為主，是個令人愛不釋手的絕美房子。