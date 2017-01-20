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6 種區隔餐廳與廚房的創意方法

Yungshun Lee Yungshun Lee
Appartamento a Verona, Pierangelo Laterza Pierangelo Laterza 客廳
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在居家環境中想把各個生活機能空間區隔開來，但又不想被單調無趣的牆面霸佔更多的視野與可用空間，這時候不妨動點腦子，發揮一些小創意來讓空間有更不樣的變化。在餐廚設計上更是需要有創意的變化方式，這兩個功能性相連的空間，彼此相互依存，卻又有著獨立的機能特性，選擇一種合適的區隔方法是相當需要的。這次點子簿就整理了六種具有創意與實用性的方法，來教你怎麼區隔你的餐廳與廚房。

小吧檯

Just Married, Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda. 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.

Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
Studiodwg Arquitetura e Interiores Ltda.
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利用小吧檯的方式，不僅可以達到區隔空間的效果，更能利用吧檯做更有效的空間利用；如果只是簡便的用餐，甚至可以直接將把小吧檯當成餐桌利用，方便又實用。

推拉門

Proyecto de Vivienda en Vigo, Modesto Crespo Modesto Crespo 餐廳
Modesto Crespo

Modesto Crespo
Modesto Crespo
Modesto Crespo

推拉門的設計可以彈性的區隔空間，而且不會像傳統式的門會讓門片占據部分空間。利用推拉門，你可以隨時擁有獨立的機能空間，而且在需要時也可以讓兩個空間更直接的相連接。

想更了解推拉門的設計，你可以參考:滑動的藝術:推拉門優缺點大解析

中島的設計

Uma casa para receber a família, Espaço do Traço arquitetura Espaço do Traço arquitetura 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Espaço do Traço arquitetura

Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura
Espaço do Traço arquitetura

把廚房的功能性延伸到中島設計，不但可以直接將空間分隔，更能同時擁有開放式的廚房空間，而且中島的設計也能強化廚房的機能性，讓烹飪變成生活樂事。

利用魚缸

1500 litre bespoke through wall aquarium in a Surrey home Aquarium Services 現代風玄關、走廊與階梯
Aquarium Services

1500 litre bespoke through wall aquarium in a Surrey home

Aquarium Services
Aquarium Services
Aquarium Services

這種創意的方式相當具有生活情趣，利用魚缸來做出區隔效果，但同時也不會完全阻擋掉餐廚間的視野；利用魚缸的區隔方法，也讓空間更具生命力。

壁爐或暖爐

Down Barton, Devon, Trewin Design Architects Trewin Design Architects 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Trewin Design Architects

Down Barton, Devon

Trewin Design Architects
Trewin Design Architects
Trewin Design Architects

壁爐或暖爐能以最自然的方式造成空間區隔，並且在機能性而言，它等於又創造了一個較小的空間。

想看看更多餐廳的佈置，你可以參考這裡

地毯式區隔

Appartamento a Verona, Pierangelo Laterza Pierangelo Laterza 客廳
Pierangelo Laterza

Pierangelo Laterza
Pierangelo Laterza
Pierangelo Laterza

如果在室內想擁有更大的視野，那麼這樣的區隔方式絕對是最值得推薦的方式，成本的利用低且效果相當好，利用地毯區隔空間也不單單僅能利用在餐廚而已喔!

心動了嗎?我們設計師或許能給你更多建議喔!

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