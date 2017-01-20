6 種區隔餐廳與廚房的創意方法

在居家環境中想把各個生活機能空間區隔開來，但又不想被單調無趣的牆面霸佔更多的視野與可用空間，這時候不妨動點腦子，發揮一些小創意來讓空間有更不樣的變化。在餐廚設計上更是需要有創意的變化方式，這兩個功能性相連的空間，彼此相互依存，卻又有著獨立的機能特性，選擇一種合適的區隔方法是相當需要的。這次點子簿就整理了六種具有創意與實用性的方法，來教你怎麼區隔你的餐廳與廚房。