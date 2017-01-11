以簡單方式讓舊家換上新衣的範例: 一間明亮的現代公寓

每當新年來臨時，大家就會想到改變居家環境。有些屋主想讓家變得通風，並且具有設計感，於是找上改造住宅的專家 Grupo Inventia 。這家公司的設計師團隊想出辦法，將居家變成擁有充足光源的簡單美麗空間。以下要介紹的這座房子，儘管還沒有擺進傢俱，就已擁有令人讚賞的設計之美，室內平靜的色調和大量的自然光讓它成為極簡派的傑作。現在就一起來欣賞吧！