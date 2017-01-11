以簡單方式讓舊家換上新衣的範例: 一間明亮的現代公寓

每當新年來臨時，大家就會想到改變居家環境。有些屋主想讓家變得通風，並且具有設計感，於是找上改造住宅的專家 Grupo Inventia 。這家公司的設計師團隊想出辦法，將居家變成擁有充足光源的簡單美麗空間。以下要介紹的這座房子，儘管還沒有擺進傢俱，就已擁有令人讚賞的設計之美，室內平靜的色調和大量的自然光讓它成為極簡派的傑作。現在就一起來欣賞吧！
第一眼就可以看到這是個開放式的空間設計。簡潔明亮的客廳，只要搬進一些中性色系的傢俱，就可以讓它變得舒適宜居。白色的牆壁和木頭地板賦予這處生活空間簡約的風格。右手邊設有一座陽臺，大片的落地窗讓自然光源源不絕地透入室內。
稍微轉個角度，就可以見到廚房。這裡同樣採取開放式格局，但與起居室之間仍然設有隔間，如此一來可以避免廚房裡的油煙味飄到客廳去。
廚房同樣採取白色為主調，使空間感覺明亮又通風。具有光澤感的櫥櫃和高品質的先進廚房設備，使這處烹飪空間看來時尚新穎，功能一應俱全，讓人想在這裡一展身手。
主臥室和客廳採取同一設計概念。寬敞的空間裡，只要擺進一些簡約型的傢俱，採用中性色彩搭配，便能散發出溫馨甜美的氛圍。
這間客房採用與住家其他空間不同的設計。它既是用來當作客房，又是這棟住宅裡最小的房間，設計師因此特別施加創意，將它塗上泡泡糖般的淺粉紅色，讓人感覺到一股年輕活潑的朝氣。
浴室採用溫暖的木質和白色為主調。小小的空間裡，有著裝置了玻璃門的立式淋浴間，除了節省空間之外，也營造出一種簡單寧靜的氛圍。
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