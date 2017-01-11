輪椅族的無障礙空間: 擁有最溫暖貼心元素的木質平房

並不是每間住宅裡的每位住戶都是身體健康、行動自由的人。有些人需要特別護理，並且需要使用輪椅在家中行動。在公共場所裡，許多地方都已採用無障礙空間設計，讓行動不便的人士能夠自由移動。今天要介紹由 Takutoku / Kanyas 建築團隊所負責的專案，便是特別為行動不便的客戶所設計。這間房子的終極目標就是讓他們也能夠享受舒適的生活，現在就一起來看看這項擁有貼心元素的專案！