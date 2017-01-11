輪椅族的無障礙空間: 擁有最溫暖貼心元素的木質平房

並不是每間住宅裡的每位住戶都是身體健康、行動自由的人。有些人需要特別護理，並且需要使用輪椅在家中行動。在公共場所裡，許多地方都已採用無障礙空間設計，讓行動不便的人士能夠自由移動。今天要介紹由 Takutoku / Kanyas 建築團隊所負責的專案，便是特別為行動不便的客戶所設計。這間房子的終極目標就是讓他們也能夠享受舒適的生活，現在就一起來看看這項擁有貼心元素的專案！
這座房子是建在滋賀縣的近江八幡市，建築物的外觀採用簡單的深藍色為主調，流露出一股現代時尚感。乍看之下，並無太新奇之處。但是當你走近，你會發現它別出心裁的設計，特別適合輪椅人士居住。
房子後面設有一道緩坡，延伸到停車場的一側。這讓使用輪椅的住戶到家時，可以很容易地進到停車空間裡。緩坡的上方還有屋頂，即使是下雨天，也不怕因此淋濕。
室內沒有臺階設計，所有的門也都採用滑動式。由於手把安裝得特別低，讓住戶可以輕鬆開關。當然，住戶也可以把門開著，以方便進出這些空間。
這座廚房的設計相當簡單，烹飪空間和餐廳呈現 U 字形，如此一來，不論是做飯、上菜和用餐，都可以很方便地移動不怕碰撞。廚房裡的設施也都比一般低矮，對輪椅族特別友善。
浴室通常是輪椅族較難移動的地方，但是這處浴室已排除了這些困難。它特別設計兩個入口，一個是可以坐著輪椅進去，另一個則是下輪椅後再使用。浴缸也設計得較低矮，與輪椅相同高度，以方便住戶移進去泡澡，同時也確保使用時的安全。
這位客戶特別要求建築師，把房子設計得美麗、時尚又溫馨。為了滿足客戶這個需求，建築師採用木質建材打造出這處極具魅力的空間，牆壁、地板、天花板和傢俱都是採用木頭製成，讓家散發出非常溫暖的氣氛。
如果只考慮到輪椅族居家需要的功能性，房子很可能變得像一座醫院般單調又缺乏氣氛。基於這個原因，建築師特別在空間裡添加許多貼心的設計，讓住者感受到生活愉快的氛圍。
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