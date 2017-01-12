鄉下的時尚住宅: 混搭素材以及色系的豪華空間

今天我們要帶你到波蘭去參觀一座豪華的鄉村式房屋，它完美地與周遭的自然環境融合為一，散發出令人驚豔的美！更令人驚訝的是，這間住家的風格同時採用現代及傳統元素，開放式的格局將外部環境和室內居家結合成極為優雅舒適的生活空間，如此同時兼具實用性和美感的住宅，堪稱是設計師的絕妙之作。現在就一起來欣賞吧！
房子的外觀具有整潔明快的線條，搭飾以柔和溫暖的色調。儘管設計上採取現代路線，卻能完美地融入周遭自然景觀中。兩層樓的結構搭配一座大型陽臺，讓你能夠擁抱戶外的綠野。
室內採用傳統與現代的混搭裝潢，開放的空間中，配備了古典式的傢俱。室中這座灰色系的 L 形沙發和白色牆面及地毯構成平衡的觀感，紅色的牆飾則為空間創造出明亮的氛圍。
客廳採用多種不同材質混搭而成。石牆和木質地板的暖色調，與深色長桌及室中矮桌交相呼應，充滿了視覺上的驚喜。坐在這裡望出室外，滿眼盡是青葱綠意，令人身心都感到舒爽極了！
餐廳的設計採用古典主義混搭當代元素。透明的椅子散發出路易十五時代的風格。一台白色鋼琴，天花板上懸吊著三具掛燈，落地窗邊懸著長簾，種種元素構成了優雅氣派的印象。
廚房與客廳結合在一起，設計師只用一座吧台，便將兩種功能性不同的空間作出了區隔，但是整體動線相當流暢，你完全不需要穿過任何門牆，便可到達不同的區域。
廚房裡有著光滑的櫥櫃，鋼鐵材質的電器用品更賦予空間現代感的格調。天花板上嵌有 LED 燈，明亮溫和的光線突顯了這處烹飪空間的美麗線條。
二樓部分設有臥室和浴室。主臥房裡採用質樸的木製傢俱，中性配色創造出輕鬆舒壓的觀感。大片的門窗讓自然光得以流洩進室內，窗外的綠意也可一覽無遺。
浴室採用經典的黑白色組合。花崗岩打造的牆面是空間裡的主角，傳達出強烈的前衛印象。這處空間裡只運用透明玻璃來作區隔，創造出明亮寬敞的空間感，讓洗澡成為放鬆休閒的黃金時光。
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