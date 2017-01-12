從快逃變成賴著不走! 破爛屋變身成為雅緻的現代住宅

這項舊屋改造專案是由設計界的天才 SUZANNE DE KANTER 建築及室內設計團隊所負責。為了將這座住家改造得面目一新，同時還要和周圍環境完美結合，專家們頗費了一番巧思，才讓室內和戶外達到平衡和諧的目的。非常有趣的是，設計師在此注入了許多新奇的元素，想要登堂一窺究竟嗎？現在就一起來瞧瞧吧！
在動手之前，房子的外觀顯露了極大的改造潛力。建築師準備利用這個住家原有的架構，加以整修恢復為新穎的外觀，同時結合屋主對居家的功能性需求，打造出舒適美妙的生活環境。
改造完成後，這棟建築物呈現令人眼目一新的現代式風格。原有的破舊材料已被拆除，換成以輕質鋼柱支撐的門面。明亮的白色主調搭配溫暖的磚牆顏色，散發出現代感的魅力來！
室內呈現一片混亂。建築材料散落在地板上，牆壁和天花板也是處於施工狀態。這種未完成的景觀讓人不知如何著手，但是設計師們自有一番打算。
新的起居空間採取開放式格局，動線自由流暢。大面的窗戶外流洩入明亮的自然光，為空間創造出絕美的觀感。傢俱走現代時尚路線，低調華麗的配色為居家投注了明麗的色彩。
設計師擺上一座大書櫃，便將廚房與其他生活空間分隔開來。更妙的是，在面朝客廳的這一邊，這座書櫃可以用來擺放書籍；但在面向廚房的那一邊，它卻成了儲放物品的空間。這麼創新的辦法，當真是令人讚賞！
如果你正在尋找舊屋改造設計，一定不能錯過以下文章：