從快逃變成賴著不走! 破爛屋變身成為雅緻的現代住宅

這項舊屋改造專案是由設計界的天才 SUZANNE DE KANTER 建築及室內設計團隊所負責。為了將這座住家改造得面目一新，同時還要和周圍環境完美結合，專家們頗費了一番巧思，才讓室內和戶外達到平衡和諧的目的。非常有趣的是，設計師在此注入了許多新奇的元素，想要登堂一窺究竟嗎？現在就一起來瞧瞧吧！