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週末度假去! 6 間讓你在週末充電再出發的夢幻住宅

Genie Chien Genie Chien
homify 房子
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許多人在周末或放假時，都會很想離開一成不變的住家環境，最好擁有一座週末專用的迷你小屋；平時若有需要，也可以當成私人工作室使用。如果你想擁有這麼一處個人的小天地，專家們提供了多種施工方法，可以選擇的款式也是琳瑯滿目。這次我們集結一些很受歡迎的案例，供你好好欣賞比較。現在就一起來參觀吧！

可愛的迷你單元小屋

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura 組合屋
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

這款外型小巧的迷你單元房屋，設計得非常輕巧，可以載在卡車上，搬遷到指定的基地。由於大部分結構都在工廠裡製造到接近完成，只要搬上車運到客戶想要建造的基地後，就地組裝便可完工，成本比一般房子實惠許多。

為建築用地量身打造的預製屋

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NUÑO ARQUITECTURA

NUÑO ARQUITECTURA
NUÑO ARQUITECTURA
NUÑO ARQUITECTURA

說到預製屋，可不要只想到災難發生後讓難民容身的地方喔！事實上預製屋擁有許多優點，與單元房屋相比，預製屋的房間設計更為自由隨興。建材一樣是在工廠裡預製好，到場後就地組裝完成，相對較低的成本極具吸引力。

考慮到未來擴展的貨櫃屋

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貨櫃式的設計也是很不錯的選擇。如同單元房屋一樣，貨櫃屋同樣可以在工廠先完成製作，到達現場再組裝起來。它不但搬遷方便，而且當你想給房子擴展一些空間時，也可以很容易以相對便宜的成本達到目的。

呼吸大自然空氣的木頭小屋

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Garden Affairs Ltd

The Alabama Log Cabin

Garden Affairs Ltd
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這款以原木打造的木頭小屋，讓你可以享受到宛如住在大自然裡的氣息，它不但外形美觀，當你休假時住在裡面，可以呼吸到圓木的天然芳香。由於屋子是以木頭建造，平時需要適度的維護，只要勤於保養，它可以耐用許多年喔！

傳統施工法打造的迷你屋

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採用傳統施工方法來建造迷你，也是可行的選項。像這棟可愛的周末小屋，便是將一棟兩層樓的倉庫改造成一座單層公寓。儘管可使用面積比以前縮小了，新裝修好的建物卻讓你享受到完全不同的機能。

鋼筋混凝土的創意設計

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採用鋼筋混凝土來蓋迷你住宅，具有很好的隔音功能，甚至可以作為工作室使用。當然它的建造成本會較高，但由於占地面積小，整體建築成本仍然可以控制在可負擔範圍內。這座與周圍環境相融合的建物，不但可以當成別墅，也可以作為一般住宅使用，惟美的設計令人激賞！

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