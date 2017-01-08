讓你愛上木造感:河岸旁的景觀小屋

如何裝修房子最得大多數人喜愛?以木頭為素材的建築，有著木造所釋放的沉穩寧靜，通常能夠擄獲較多人心。這棟位於河岸旁的房子，在建築上運用了大量的木頭，同時因為建於河岸旁，因而擁有一片一望無際的景致。這棟由芦田成人建築設計事務所所設計的河岸小屋，讓你能夠在充滿溫度的木頭包圍下同時享有大片視野的壯闊景觀。

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