讓你愛上木造感:河岸旁的景觀小屋

如何裝修房子最得大多數人喜愛?以木頭為素材的建築，有著木造所釋放的沉穩寧靜，通常能夠擄獲較多人心。這棟位於河岸旁的房子，在建築上運用了大量的木頭，同時因為建於河岸旁，因而擁有一片一望無際的景致。這棟由芦田成人建築設計事務所所設計的河岸小屋，讓你能夠在充滿溫度的木頭包圍下同時享有大片視野的壯闊景觀。
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房屋的入口處運用黑色與橘色的色調，呈現低調卻又顯眼現代感；從屋側能夠發現停車場的設置，從停車的區塊向外部河床望去，其實就有極佳的視野。
大片的玻璃不但能夠在室內享受到較佳的景觀外，同時也能為內部帶來良好的自然採光；從這裡也能發現，在落地玻璃門的設計上用了木造的門框，透露出沉穩的氣質。
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在內部空間就能感受到被木頭溫暖包圍著，從天花板到廚房，從地板到餐桌，木造質感的親人特性，讓人不僅想多逗留在此。而這樣的空間中更能看到壯觀的景致，似乎就像是把這片美好風景給吸進來似的。
房子有把美麗景色吸入屋內的錯覺，而構造上卻也真實的把木造的質感從內部延伸至外部的陽台空間。內外空間上均用木頭打造，搭配著木製的推拉門，這樣幾近全木的設計恬靜而舒適。
也因佇立於河岸旁，這樣一大片的美麗景緻當然享受的理所當然。無論是日落的夕陽景致，抑或是夏日的煙花大會，駐足在此都可以輕易的飽覽入目。
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