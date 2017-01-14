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用磚頭改變空間質感: 14 種居家磚頭運用法

Yungshun Lee Yungshun Lee
Tuğla Duvar Uygulama, Doğaltaş Atölyesi Doğaltaş Atölyesi 廚房 磚塊
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想要美化空間，使用的素材五花八門，而你有想過用建築房屋最基本的素材:磚頭嗎?磚塊的使用通常是隱藏在牆壁內部，但如果發揮一些創意，利用磚頭也能夠營造出不同的空間氛圍。這次點子簿就整理了 14 種居家磚頭的運用方法，從裡面找一找，是不是有你喜歡的方式，一起來用磚頭發揮你的創意吧!

磚牆與窗戶

Master Bedroom TG Studio 現代浴室設計點子、靈感&圖片
TG Studio

Master Bedroom

TG Studio
TG Studio
TG Studio

運用磚牆來做為窗戶開口的結構，不但在視覺上劃分了空間，更讓房間內的設計感加分。

個性的磚

Tuğla Duvar Uygulama, Doğaltaş Atölyesi Doğaltaş Atölyesi 廚房 磚塊
Doğaltaş Atölyesi

Doğaltaş Atölyesi
Doğaltaş Atölyesi
Doğaltaş Atölyesi

利用磚牆來凸顯個人的風格，例如利用裸露的管線搭配磚牆，就可以輕易的營造出工業風。

典型磚頭

Restauro di un casolare di fine 800, Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina 花園火坑與燒烤
Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina

Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina
Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina
Studio di Progettazione Arch. Tiziana Franchina

其實單靠著傳統的磚頭也能夠製造出不錯的質感，圖片中與廚房結合的磚頭，運用了拱門設計也讓空間感受到質樸的氣息。

如果喜歡這樣田園風的廚房，你也可以參考:8 個必看的田園風廚房

組合磚牆

Book Tower House, Platform 5 Architects LLP Platform 5 Architects LLP 餐廳
Platform 5 Architects LLP

Book Tower House

Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP
Platform 5 Architects LLP

你也可以運用不同顏色的磚來做組合，照片中餐廳的磚牆就用了數種不同的顏色，營造出高雅的空間氛圍。

溫暖的磚

homify 走廊 & 玄關
homify

homify
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把磚頭的設計運用在充滿現代感的建築中，其實更能感受到磚頭所賦予空間的溫度，搭配輕快簡約的設計，磚頭也能成為亮點。

磚與木

homify 鄉村風格的走廊，走廊和樓梯
homify

homify
homify
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天然木材與磚頭其實都能夠替空間營造出有溫度的溫馨感，將磚頭與木材搭配使用，空間會顯得更親人。

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讓磚塊重生

Shoreditch EC1: Warehouse Living, Increation Increation 廚房
Increation

Shoreditch EC1: Warehouse Living

Increation
Increation
Increation

斑駁的牆面其實稍加整理後，利用磚頭的排列也能夠營造出不同的氛圍，退去厚厚的水泥掩飾，老舊的磚牆也能有新生命。

用磚覆蓋

FAZENDA ITÁLIA- OFFICE, TOLENTINO ARQUITETURA E INTERIORES TOLENTINO ARQUITETURA E INTERIORES 書房/辦公室
TOLENTINO ARQUITETURA E INTERIORES

TOLENTINO ARQUITETURA E INTERIORES
TOLENTINO ARQUITETURA E INTERIORES
TOLENTINO ARQUITETURA E INTERIORES

把原本的牆壁用磚頭來覆蓋，可以增加空間視感的豐富性外，也讓空間更有溫度。

磚與水氣

Historic Line, ITA Poland s.c. ITA Poland s.c. 酒窖
ITA Poland s.c.

ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.

磚頭本身就可以吸附水氣，來調節空間中的濕氣，利用磚塊的特性來做儲物的空間，效果不言可喻。

空間背景

Historic Line, ITA Poland s.c. ITA Poland s.c. 客廳
ITA Poland s.c.

ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.

磚牆的利用也可以很大氣，例如照片中以磚牆為背景，在設置突出的電視牆，加上燈光投射後，具有設計感的客廳就完美呈現了。

廚房的使用

Historic Line, ITA Poland s.c. ITA Poland s.c. 廚房
ITA Poland s.c.

ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.

磚牆搭配木造檯面，這樣的廚房相當有鄉村風，同時也讓廚房空間更顯溫馨。

特有的質感

Historic Line, ITA Poland s.c. ITA Poland s.c. 客廳
ITA Poland s.c.

ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.
ITA Poland s.c.

利用磚牆特有的質感，利用燈光作些許的打亮，或許你能夠製造出不同的時代氛圍。

想看更多不同的牆面設計，可以參考這裡

統一空間

homify 現代廚房設計點子、靈感&圖片
homify

homify
homify
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利用磚牆來做內部空間的統整，在開放式空間中，內部區隔開來的區域，可以藉由磚牆的延伸達到大空間的整合。

功能牆

Salas de Estar e Jantar, Ideatto Móveis e Decorações Ideatto Móveis e Decorações 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Ideatto Móveis e Decorações

Ideatto Móveis e Decorações
Ideatto Móveis e Decorações
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直接把磚頭拿來做為室內功能性用的牆面，讓其發揮最基本的效果外，同時花點小巧思也能讓磚牆面凸顯出空間的貴氣。

你想有更不一樣的牆面嗎?可以請我們設計師幫忙喔!

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