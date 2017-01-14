用磚頭改變空間質感: 14 種居家磚頭運用法

想要美化空間，使用的素材五花八門，而你有想過用建築房屋最基本的素材:磚頭嗎?磚塊的使用通常是隱藏在牆壁內部，但如果發揮一些創意，利用磚頭也能夠營造出不同的空間氛圍。這次點子簿就整理了 14 種居家磚頭的運用方法，從裡面找一找，是不是有你喜歡的方式，一起來用磚頭發揮你的創意吧!