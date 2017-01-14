用磚頭改變空間質感: 14 種居家磚頭運用法

想要美化空間，使用的素材五花八門，而你有想過用建築房屋最基本的素材:磚頭嗎?磚塊的使用通常是隱藏在牆壁內部，但如果發揮一些創意，利用磚頭也能夠營造出不同的空間氛圍。這次點子簿就整理了 14 種居家磚頭的運用方法，從裡面找一找，是不是有你喜歡的方式，一起來用磚頭發揮你的創意吧!
利用磚牆來凸顯個人的風格，例如利用裸露的管線搭配磚牆，就可以輕易的營造出工業風。
其實單靠著傳統的磚頭也能夠製造出不錯的質感，圖片中與廚房結合的磚頭，運用了拱門設計也讓空間感受到質樸的氣息。
如果喜歡這樣田園風的廚房，你也可以參考:8 個必看的田園風廚房。
你也可以運用不同顏色的磚來做組合，照片中餐廳的磚牆就用了數種不同的顏色，營造出高雅的空間氛圍。
斑駁的牆面其實稍加整理後，利用磚頭的排列也能夠營造出不同的氛圍，退去厚厚的水泥掩飾，老舊的磚牆也能有新生命。
把原本的牆壁用磚頭來覆蓋，可以增加空間視感的豐富性外，也讓空間更有溫度。
磚頭本身就可以吸附水氣，來調節空間中的濕氣，利用磚塊的特性來做儲物的空間，效果不言可喻。
磚牆的利用也可以很大氣，例如照片中以磚牆為背景，在設置突出的電視牆，加上燈光投射後，具有設計感的客廳就完美呈現了。
磚牆搭配木造檯面，這樣的廚房相當有鄉村風，同時也讓廚房空間更顯溫馨。
利用磚牆特有的質感，利用燈光作些許的打亮，或許你能夠製造出不同的時代氛圍。
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直接把磚頭拿來做為室內功能性用的牆面，讓其發揮最基本的效果外，同時花點小巧思也能讓磚牆面凸顯出空間的貴氣。
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