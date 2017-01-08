7個讓你一見鍾情的淋浴間設計

每天在經過工作的摧殘之後，最期待的就是能在沐浴乳的香氣與霧氣擁抱中洗去一身疲累的時光了吧！這時候如果你的浴室也能裝潢得美美的搞不好會洗到不想出來了。現在的浴室一定會有淋浴間，主要是因為淋浴比起泡澡不僅快速、省水，也比浴缸更不佔空間。今天我們就要帶你來看看幾個設計團隊打造的美麗淋浴間！
我們保證你會不想離開這個浴室。在這裡我們看到了許多度假村常見的元素，比如說那個三溫暖防！太奢侈了吧！還有暖房外的石板牆，有海島的原始感。注意小細節，用了偏黃的燈光、竹片、木頭去點綴在每個角落，更完整了渡假風的主題。
純白的磚牆、透明玻璃、木頭鋪成的天花板和地板、裡面和外面都有的植物、相呼應的綠色瓷磚牆，都在這個浴室裡塑造了自然又開闊的感覺。真是夢想中的場景啊。
你可能會以為這間浴室實在太沒隱私了吧！但其實，注意喔，這間浴室的秘密是它的這面玻璃其實是單面玻璃，外面看不進來，但裡面看得出去的。這種設計讓浴室的空間看起來不會太小，也真的是滿特別的呢。
在臥室裡的淋浴間有什麼不可以？它佔了那麼少的空間啊！想像你洗了澡，走幾步路就可以倒在床上，多好啊！這個淋浴間用顏色特別區分開來，還多安裝了頭上的花灑，記得要用上防水的材料喔。
這間浴室整間都用了單一的白色，卻在整個淋浴間用了藍色與白色拼貼的馬賽克磚。用這種色彩的衝撞讓這間浴室看起來非常有趣呢！
這間浴室要細細品味，他幾乎就像一個客廳一般舒適。不像其他浴室用上了明顯的大面磁磚，木紋的地板、柔軟的窗簾、木椅子、架子、櫥櫃、地毯，還配上絕美景致的落地窗。不仔細看的話真的會覺得是個小客廳吧？淋浴間的部分用了完全透明的玻璃圍起來，完全不阻礙視覺，真的很美呢。
看了這些浴室，想到怎麼處理你的淋浴間了嗎？需要更多其他空間的點子，延伸閱讀：