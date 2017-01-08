7個讓你一見鍾情的淋浴間設計

這間浴室要細細品味，他幾乎就像一個客廳一般舒適。不像其他浴室用上了明顯的大面磁磚，木紋的地板、柔軟的窗簾、木椅子、架子、櫥櫃、地毯，還配上絕美景致的落地窗。不仔細看的話真的會覺得是個小客廳吧？淋浴間的部分用了完全透明的玻璃圍起來，完全不阻礙視覺，真的很美呢。

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