純白與綠意的共舞：讓你大口呼吸的開闊住宅

今天的住宅位在瑞士的盧森，坐落在一個一般住宅群和別墅區的交界點。外觀看起來也是介於這兩個風格之間，簡約的線條配上攀附的藤蔓，鵝卵石車庫增添了一點歷史感，屋內的裝潢也是簡潔又不失個人品味的風格。讓我們接著看看這個建築團隊的傑作吧！
從花園的角度看過去，純白色的建築形狀充滿現代感，金黃色的光線從屋內透出來，簡潔的外表有點超現實。花園與房屋搭上了橋樑連結，雖然是冰冷的灰色階梯與欄杆，用上了灌木叢與樹木的陪襯就顯得綠意盎然。
這間住宅有兩層樓，低樓層就跟剛剛的花園在同一個平面，二樓則連接了後院。這裡我們看到二樓圓弧狀的房屋線條，讓這間住宅就像從地面冒出的碉堡。
從這裡看的話感覺像是另一間房子吧？剛剛的圓弧形不見了，取而代之的是方形平坦的屋頂。其實這個屋頂正式二樓的後院平台，一旁用同色調的階梯連接兩層樓，非常簡約現代。一樓外面的白色窗簾可以把這個開放區域整個圍起來，必要時也可以提供一些隱私。
繞到後面，從這個角度看低樓層的部分，純白的工業風水泥牆上攀上了鮮綠的藤蔓，添加了自然的色彩。跟剛剛的大面落地窗相仿、簡潔俐落的方形窗戶整齊的分布在低樓層，可以想像室內的採光一定很棒。
廚房就如同整棟建築物的風格一樣現代帥氣。用中性的灰色跳打造了時髦的樣貌，長型的格局用上高檔的材料、光可鑑人的流理台，整間廚房又反射了充足的自然光，尤其是在水槽前方的那扇大窗戶，引進了大量的光線，看起來非常舒服。
在屋外我們已經看到了屋主重視綠意的點綴，在屋內就更要四處綻放了。這個客廳就像室內花園一樣，有著棕櫚樹自在的伸展著枝葉。屋頂的部分鋪滿了上好的條狀木材，而不是鋪在地上呢！沒想到這樣塑造出了另一種不同的度假感。
掃視這個空間，你會發現有一些不太常見的傢俱。這種搭配透露了屋主的品味，那兩把經典的紅色椅子、銅與水晶做成的水晶燈、圓形的桌燈、還有那個配上手風琴式折門的木製衣櫥，都是十分復古的選擇。
通往後院的這面牆完全用整片的玻璃門取代，任何時候都可以輕易的把門拉開，讓這裡變成一片平台，讓空氣流通、陽光傾泄，下雨了也不用怕，完全是聚餐、烤肉的完美空間啊！
這種開闊的住宅是不是能激發你的靈感呢？延伸閱讀：溫暖的北歐風: 簡約時尚的白色住宅