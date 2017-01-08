純白與綠意的共舞：讓你大口呼吸的開闊住宅

從這裡看的話感覺像是另一間房子吧？剛剛的圓弧形不見了，取而代之的是方形平坦的屋頂。其實這個屋頂正式二樓的後院平台，一旁用同色調的階梯連接兩層樓，非常簡約現代。一樓外面的白色窗簾可以把這個開放區域整個圍起來，必要時也可以提供一些隱私。