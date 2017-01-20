充滿現代感，有大面積中庭的日式積木屋

這次 homify 為大家帶來一間充滿日本風味的現代公寓，建築師為房子設計了不可思議的積木外表和現代感的室內空間，再加上一點日本的建築元素，完美地結合成一個新式的居所。還有適當的戶外空間，讓住戶可以盡情的使用空間。對建築設計有興趣的朋友，千萬別錯過這個獨特的設計喔！
這建築的外型在云云的平房中顯得特別新奇有趣，很耀眼地站立在城市裡，猶如積木玩具般的存在。把房子分隔成四個盒子，間斷的使用了木色跟白色，在屋頂上加上斜坡的設計，一層一層的高起來，讓整個設計更富現代感。門口卻保留了日本風的平蓋設計，帶一點傳統的元素。
雖然還沒有傢俱和擺設，但是在裝潢的時候建築師已經為住戶構思了儲存空間和層櫃，讓空間更加實用和美觀。在靠牆的位置加上了樓梯到上層的房間，再善用樓梯下的位置放置了櫃子，擺放雜物。一旁設了開放式的廚房，加上了射燈，讓光線更充足。
從另一角度去看，廚房跟大廳都使用了玻璃設計連接著戶外的露台，讓空間感很大。入牆式的射燈設計，讓房屋的光線更充足和光亮，加上木製的地板和牆身設計，簡單又舒適。
在各個房間都設計了大片的落地窗，屋主可以從各角落走到這個戶外的中座，享受新鮮空氣和太陽，更可以在這裡掛衣服。小朋友還能在這裡盡情嬉戲，不用擔心小孩在外面走失！
從後面的庭園看，有綠油油的草地和樹木，後門口更有不同色調與形狀的石頭步道，引領訪客以及屋主到後花園，欣賞庭園的觀景。而玻璃落地窗的設計，讓室內的人也可以欣賞景觀。
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