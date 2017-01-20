充滿現代感，有大面積中庭的日式積木屋

這次 homify 為大家帶來一間充滿日本風味的現代公寓，建築師為房子設計了不可思議的積木外表和現代感的室內空間，再加上一點日本的建築元素，完美地結合成一個新式的居所。還有適當的戶外空間，讓住戶可以盡情的使用空間。對建築設計有興趣的朋友，千萬別錯過這個獨特的設計喔！