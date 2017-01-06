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這間無趣的房子被賦予嶄新的面貌!

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Relooking appartamento datato, SuMisura SuMisura 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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就像是灰姑娘坐上南瓜馬車的變身故事一樣，我們這次的改造專案也將要展示設計師在一間無趣的房子身上所施展的魔法。這一間從廚房到浴室都散發著老舊的氣息以及過時品味的家中，有許多需要改造，並且與現代接軌的地方。

設計師改變了原有的格局，讓家中呈現開放感，並且利用油漆色以及時尚的傢俱讓整修後的家搖身成為一個能夠讓人舒服地過上美好生活的空間。

如果你好奇設計師是如何賦予這個家新生命的話，就停下手邊的工作，與我們一同欣賞這個改造專案的更多細節!

改造前: 毫無風格的廚房

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我們沒有騙你吧? 改造前的廚房不管是設備或是風格，甚至是照明都顯得十分陳舊，毫無風格可言。洗手台以及上頭的儲物櫃距離過近，讓人在廚房工作很不上手。

改造前: 老氣的餐廳

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暗色系的木製傢俱以及餐桌讓餐廳看起來十分老氣，搭配上橘紅色的地板，讓人遙想起奶奶的家。牆面的顏色也沒有幫上忙，反而讓這個空間變得更加黯淡。

改造前: 跟不上時代的廁所

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瞧瞧浴室那洗手台的設計以及顏色，還有櫥櫃的樣式，這間浴室急需要跟上時代的腳步。雖然說浴室還算滿乾淨的，但是絕對不會是讓你想要多花一點時間在此放鬆的區域。

設計師規劃的設計圖

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這張設計圖可以讓你得知設計師是如何規劃改造後的空間。你可以發現起居空間採用開放式的設計，因此整體的動線更加順暢，家裡的空間感也更開闊。

改造後: 明亮且散發穩重感的起居空間

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改造後的餐廳加上客廳明亮度大幅提升，重新油漆的白色牆面讓人感到精神一振，餐廳所選用的黑色傢俱居然一點也不顯得老氣，反而增添了穩重成熟感，再加上精心挑選的畫框，以及白色的精美燈具，整體感十分和諧且美觀。

改造後: 起居空間的另一個角度

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從餐廳往客廳看過去，米白色的沙發巧妙地與深色傢俱的餐廳劃分出不同的區塊功能，而緊鄰客廳的是落地窗，除了讓室內更明亮，也讓人在房子內就可以享受外頭的綠意。

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改造後: 現代的廚房

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白與黑所組成的廚房線條十分俐落，現代的廚房家電功能齊全，絕對是廚神們能好好一展身手的空間。L 形的吧檯桌除了可以當成額外的流理臺使用之外，還可以作為用早餐或是小酌的區塊使用，十分實用。

改造後: 小而實用的工作間

Relooking appartamento datato, SuMisura SuMisura 書房/辦公室
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同樣是白色系為主的工作間雖然小，但是巧妙地設計了足夠的收納空間，是想要獨自辦公或是閱讀的屋主的美好小天地。

改造後: 通風良好的浴室

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改造後的浴室讓人感到徐徐微風輕拂於臉上，白色系的牆面以及衛浴設備看起來整潔有朝氣，配上馬賽克的磁磚牆面後則更有風格。大面積的窗戶讓容易潮濕的浴室能擁有良好的微風，以及保持乾爽。

你是否覺得這個家的變身跟灰姑娘的故事一樣神奇且吸引人呢?

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