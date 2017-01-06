這間無趣的房子被賦予嶄新的面貌!

就像是灰姑娘坐上南瓜馬車的變身故事一樣，我們這次的改造專案也將要展示設計師在一間無趣的房子身上所施展的魔法。這一間從廚房到浴室都散發著老舊的氣息以及過時品味的家中，有許多需要改造，並且與現代接軌的地方。

設計師改變了原有的格局，讓家中呈現開放感，並且利用油漆色以及時尚的傢俱讓整修後的家搖身成為一個能夠讓人舒服地過上美好生活的空間。

如果你好奇設計師是如何賦予這個家新生命的話，就停下手邊的工作，與我們一同欣賞這個改造專案的更多細節!