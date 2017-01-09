315 萬打造一間極簡時尚的預製屋平房

對於想要擁有自己的家，卻不想花掉一輩子的積蓄的屋主來說，預製屋是一個不錯的解決方案。建造預製屋的時間只需要幾個月的時間，因此比傳統的房屋的施工期要來的短了許多，意味著施工成本的降低。除此之外，由於這些家是以模組組合而成，因此房子的預算是固定的，因此在施工過程中比較不會有成本暴增的情形發生。

今天所要看到的這間由波蘭的專家所建造而成的 110 平方米，約 33.27 坪的預製屋，外觀十分平易近人，內在則走極簡時尚風。加上施工的費用後，這間房子的造價大約為 315 萬台幣。

現在就來看看這間預製屋的外觀以及其他的細節。