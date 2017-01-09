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315 萬打造一間極簡時尚的預製屋平房

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
homify 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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對於想要擁有自己的家，卻不想花掉一輩子的積蓄的屋主來說，預製屋是一個不錯的解決方案。建造預製屋的時間只需要幾個月的時間，因此比傳統的房屋的施工期要來的短了許多，意味著施工成本的降低。除此之外，由於這些家是以模組組合而成，因此房子的預算是固定的，因此在施工過程中比較不會有成本暴增的情形發生。

今天所要看到的這間由波蘭的專家所建造而成的 110 平方米，約 33.27 坪的預製屋，外觀十分平易近人，內在則走極簡時尚風。加上施工的費用後，這間房子的造價大約為 315 萬台幣。

現在就來看看這間預製屋的外觀以及其他的細節。

外觀

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深灰色的屋頂，白色的牆面，質樸感是這個家給人的第一印象，也因為使用的材料以及設計沒有太過複雜，自然也更能控制成本。除了屋頂的瓦礫之外，混凝土的牆面之間還使用了石材，讓這個家簡單卻又不失小變化。你也可以發現牆面上有許多扇窗，因此可以想像屋內勢必明亮感十足!

中性色系

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一進到家裡面之後，你會發現專家們選用了中性的色系，讓房間令人感到舒適自在。雖然說白色系主掌了整場，但是不同色調的白讓起居空間不會感覺太過蒼白，而在小區塊用上木材，也讓畫面更豐富。除此之外，白色以及灰色混凝土地板是最好的畫布，因此更能夠大膽選用像是黑色的傢俱。

廚房

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白色的廚房系統櫃加上大面的木頭牆，寬敞且開放的廚房讓人感到非常舒服。廚房牆面開的窗除了可以讓空間更為明亮之外，也能保持良好通風。將能夠在此隨性用餐的早餐桌嵌入牆壁的設計，也讓廚房的空間感覺比實際上還要來得大。

客廳

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正式餐桌旁是客廳，黑白棕這三色為客廳營造出別緻的氣息，光滑的磁磚地板在陽光的照射下顯得更為明亮。為了讓室內更有自然的綠意，設計師特地利用一個留白的牆面，將之打造成植物牆。

小細節

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從這張圖片你可以發現設計師所使用的獨特小家飾以及隱藏的照明，這些小細節都是讓簡單的室內更有風格的成功關鍵。

浴室

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踏進浴室之後，我們發現這裡使用的色系還是與其他生活空間呼應，但是黑色的面積增大，因此賦予浴室一種穩重成熟的個性。為了不讓黑色帶給人壓迫感，專家選用米白色的磁磚地板，搭配木頭的洗手檯面，以及玻璃的隔間牆，成功地將浴室打造成一個舒適的好空間。

後方

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最後讓我們繞到房子的後方，瞧瞧這間房子是如何連結室內與室外的空間。落地窗外的大露臺非常適合全家人與訪客們一起享用烤肉，延伸出來的屋簷巧妙地遮蔽了露臺區域，讓人在夏日也可以不至於過曬。

延伸閱讀: 低成本＋可移動式的家：帶裝潢、北歐風格的別緻空間

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