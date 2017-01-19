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8 個把好運帶回家的必學竅門

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Christmas Lifestyle, Habitat Habitat
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不同的信仰對於「好運」的看法都不同，信則有，不信則無。有些人會認為一心希望求得好運氣的做法過份迷信；然而亦有些人言之鑿鑿，證明這些別人眼中「迷信」的事有明顯的提運效果。

今天這篇文章將為你們帶來 8 個相信能夠把好運帶回家的必學竅門，有些是基於風學水，有些單純基於美學角度，聰明的你們可以自行作取捨喔～

​1. 充足陽光或照明

Domporte, Domporte Domporte 窗戶與門門
Domporte

Domporte
Domporte
Domporte

我們常常強調自然光對於調和室內空間的舒適感的重要性，而事實上風水學認為昏暗的房子陰氣會太重，間接影響屋主的個人運程。

所以在建房或者選房子的時候務必要選擇一些採光良好的設計，如果自然光真的缺乏，亦記緊要安裝足夠的照明系統來保持室內明亮。

​2.整齊的玄關

Mucor, MUEBLES MUCOR, S.L. MUEBLES MUCOR, S.L. 玄關、走廊與階梯配件與裝飾品
MUEBLES MUCOR, S.L.

MUEBLES MUCOR, S.L.
MUEBLES MUCOR, S.L.
MUEBLES MUCOR, S.L.

保持玄關的整潔，盡量把鞋子等雜物收納整齊十分重要。我們常說「出入平安」，把玄關整理得乾乾淨淨除了方便人們出入外，也可以為賓客留下美好的第一印象。

​3. 保持整體整潔度

​Shooting for fareformeabitate architects firm LuVi ph 餐廳
LuVi ph

​Shooting for fareformeabitate architects firm

LuVi ph
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一個整潔舒適的家可以為人帶來快樂，而有了快樂人就自然會充滿正能量，相對來說亦容易吸引一些美好的事物到身邊。

如果房子裡有些破爛的桌椅、櫃子，或者地板、牆身或天花有破損，我們建議你們無論如何都盡量立刻維修好喔～

​4. 關上浴室門

Dom jednorodzinny w Redzie , PracowniaPolka PracowniaPolka 浴室
PracowniaPolka

PracowniaPolka
PracowniaPolka
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風水學上浴室主掌健康，所以浴室要經常保持通爽清潔。除此之外，浴室的門就像是馬桶蓋一樣宜常關，避免影響其他的起居空間。

​5. 擺放植物

Apto. João, RSRG Arquitetos RSRG Arquitetos 客廳
RSRG Arquitetos

RSRG Arquitetos
RSRG Arquitetos
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在家裡多放一些植物除了有助淨化空氣外，亦有效改善房子的室內觀感。如果嫌種植植物麻煩，那麼擺放假花假草亦有美化空間的效果。

​6. 使用苔蘚球

KOKEDAMAS, ZoeDecco ZoeDecco 室內景觀
ZoeDecco

ZoeDecco
ZoeDecco
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苔蘚球(kokedama)源於日本，簡單來說就是用泥炭土組合成一顆土球，並在外面鋪上一層苔癬，這種新型植物裝飾最適合沒有時間打理植物，卻又希望房子裡有活的植物的你們～除此之外，在室內比如說客廳擺放竹子或者迷你棕櫚樹也是不錯的選擇。

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​7. 四元素

Christmas Lifestyle, Habitat Habitat
Habitat

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古希臘學說曾經提到這個世界由四種元素組成，分別為土、氣、水和火。而在現代室內設計中將這四種元素擺放在一起的效果也非常不錯，例如擺放一盆植物、一杯水和一些蠟燭在通風良好的地方。

​8. 你代表著自己的房子

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Karlems Lädchen

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說到底其實你就是代表著自己的房子。如果想要房子呈現一種舒適、歡樂的氣氛，那你就要好好注意自己的身心需要，平時多放鬆、多微笑，讓自己心境保持開朗。當然，你也不妨在房子裡放些自己喜歡的音樂和點些喜愛的精油，讓自己開心點！

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從今天開始把好運帶回家吧～

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