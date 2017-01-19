8 個把好運帶回家的必學竅門

不同的信仰對於「好運」的看法都不同，信則有，不信則無。有些人會認為一心希望求得好運氣的做法過份迷信；然而亦有些人言之鑿鑿，證明這些別人眼中「迷信」的事有明顯的提運效果。

今天這篇文章將為你們帶來 8 個相信能夠把好運帶回家的必學竅門，有些是基於風學水，有些單純基於美學角度，聰明的你們可以自行作取捨喔～