8個善用房子狹窄空間的好方法

雖然我們不想承認，可是現實上都市人的居住空間似乎變得愈來愈小。而現代的建築商有時候建的住宅的間隔根本不算實用，房子裡總是會出現一些說大不大，說小也不小的狹窄空間。

今天我們這一篇文章正正就包含了８個善用房子狹窄空間的設計，讓大家活學活用，盡用房子裡的每一個地方！