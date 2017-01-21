8個善用房子狹窄空間的好方法

雖然我們不想承認，可是現實上都市人的居住空間似乎變得愈來愈小。而現代的建築商有時候建的住宅的間隔根本不算實用，房子裡總是會出現一些說大不大，說小也不小的狹窄空間。
今天我們這一篇文章正正就包含了８個善用房子狹窄空間的設計，讓大家活學活用，盡用房子裡的每一個地方！
這個房子的走廊與窗邊之間有一個窄長的空間，尷尬的空間大小無法讓人擺放些什麼樣的大型傢俱，設計師於是就果斷地決定要把它打造成餐廳。
窄長的木桌子剛好符合這個空間的大小，靠窗的優點就是採光充足，讓人可以好好地在這些被陽光包圍著來吃飯。
玄關的位置常常有一種空盪的感覺，而這一個充滿個人風格的玄關肯定顛覆了你的刻板印象！
暗色色調的玄關看起來非常矚目，無論是拼花地板、花紋牆紙或者是貼牆的小桌子都能夠吸引我們的眼球。
你有想過在窄長的走廊中打造出一個實用的工作間嗎？你應該參考這個例子！
簡約的木製書桌安裝在牆身的凹陷處，善用了這個窄狹的空間。整個工作間的風格配合得宜，在柔和燈光映照下營造出一種舒適的氛圍。
在右邊的圖片中我們看到了在玄關的天花板那邊，竟然設有一個迷你的書架！這個設計最適合書蟲們，那你們現在就不必擔心書本沒地方放了！
日本的建築設計公司アトリエ24一級建築士事務所在貼近天花板的牆面上打造了一扇窗子，這個設計很令人意想不到吧？
裝設這樣子的一個窗戶除了可以利用牆面的空間外，也可以大大提升房子的採光度，並有助於室內通風。
在浴室的這個角落裝上垂直的木柵，具體上有美觀的裝飾作用。而且，這樣子的設計也有利於視覺上的延伸，可以讓浴室看起來比較寬闊喔～
我們再來看看這個一餐廳和廚房共用的空間。房子的坪數的雖然不大，可以因為設計師採用這些設計簡單的傢俱而非厚重的華麗傢俱，整個空間於是充滿著舒適的空氣感。
此外，把傢俱往牆邊放有助於打造更寬闊的起居空間喔！
夾層設計向來都是善用垂直空間的最佳示範！這一個時尚的迷你蝸居當然也不例外！
以木製長梯來連接夾層的臥室與地面的其他起居空間，這個做作非常聰明，同時也加添了不少個人風格。
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