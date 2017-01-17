施工期短的 111 坪時尚節能美房

今天要介紹的房子的地理位置十分理想，因為它建在河邊的小山坡上，毗連綠林，絕對是坐擁「青山綠水」。
除了房子的絕佳位置以及其時尚的外表外，最值得大家留意的還有房子所採用的節能建設，非常值得參考。
現在就讓我們一起來參觀這一個由建築設計公司Lethes HOUSE所打造的環保美房吧～
整個建房的過程只需３個半月，可是因為房子是建在山坡上的關係，地基一定要打好，以確保房子平穩、安全。
而為了配合環保主題，設計師選擇以木材這種歷久不衰的天然材料作房子的主要建材。
從這張圖我們可以看到房子外型就像是一個深木色的盒子一樣，線條俐落，外觀時尚；一整個寬闊的相鄰露台為屋主們提供絕美的觀景地方，而且開揚的設計有助提升房子的採光度。
在房子的加熱系統和暖氣設備上，設計師選擇利用「回收廢水熱能」來發電，實行以可再生能源取代化石燃料；除此以外，房子還會利用「地熱能」來發電，這種能源是房子內的機械通風（Forced ventilation）的主要能源，非常環保。
房子最具特色的大露台非常引人注目，就好像是一個走廊把不同的起居空間連接起來。而且你有留意到嗎？它面向的可是絕美的河景呢！
廚房的設計低調而且富現代感，度身訂造的貼牆廚櫃給人留下有條不紊的印象。
如果你對廚房設計情有獨鐘，歡迎你看看這一個點子簿喔：重燃料理熱情!老派廚房的時尚蛻變實錄
廚房旁邊的空間是客廳，由落地玻璃引進的充足陽光。這一整面石板牆是整個起居空間的焦點，瞬間提升整體的質感。值得留意的當然還有入牆式的小火爐，看起來簡約卻富有設計感。
浴室裡也包含了不少木元素，為整體設計加分。雙洗臉盤設計符合屋主夫婦倆的實際需要，早起的時候再也不同爭前恐後了。
淋浴間設計相對簡單，牆面貼滿了馬賽克磁磚，加添不平凡的感覺。
你喜歡這個房子嗎？