施工期短的 111 坪時尚節能美房

今天要介紹的房子的地理位置十分理想，因為它建在河邊的小山坡上，毗連綠林，絕對是坐擁「青山綠水」。

除了房子的絕佳位置以及其時尚的外表外，最值得大家留意的還有房子所採用的節能建設，非常值得參考。

現在就讓我們一起來參觀這一個由建築設計公司Lethes HOUSE所打造的環保美房吧～